Εορταστικό ωράριο: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ

Τις τελευταίες αγορές τους λίγο πριν το Πάσχα κάνουν οι καταναλωτές, με τα καταστήματα να λειτουργούν με βάση το εορταστικό ωράριο.

Έτσι σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 το πρωί έως και τις 21:00 το βράδυ.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο για τις επόμενες μέρες:

Μ. Παρασκευή 10/4/2026: 13:00 έως τις 19:00 (για τα εμπορικά καταστήματα) και 13:00-20:00 (για τα σουπερμάρκετ)

Μ. Σάββατο 11/4/2026: 09:00 έως τις 15:00 (για τα εμπορικά καταστήματα) και 08:00-18:00 ή 20:00 (για τα σουπερμάρκετ, ανάλογα την αλυσίδα)

Κυριακή του Πάσχα 12/4/2026: κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026: κλειστά

Στη Θεσσαλονίκη τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Πέμπτη 10:00 - 21:00.

Μεγάλη Παρασκευή από 13:00 έως τις 19:00

Μεγάλο Σάββατο από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, και τη Δευτέρα του Πάσχα, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.


