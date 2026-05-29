Ένα από τα ζευγάρια που θα δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στο αυριανό επεισόδιο του LINGO, το Σάββατο 30 Μαΐου, είναι η Μαρία και ο Κώστας.

Το ζευγάρι εμφανίζεται αποφασισμένο να ξεχωρίσει και να διεκδικήσει χρήματα, κάτι που φαίνεται και στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star.

Το γράμμα «Π» αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικό για τους δύο παίκτες, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν αρκετά μέχρι να βρουν τη σωστή λέξη. Ωστόσο, χάρη στην επιμονή και την υπομονή τους, κατάφεραν τελικά να φτάσουν στη λύση.

Lingo: Η λέξη «Πονά» ταλαιπώρησε τη Μαρία και τον Κώστα

Μετά από αρκετές προσπάθειες, η Μαρία βρήκε τη λέξη-κλειδί, χαρίζοντας στο ζευγάρι 100 ευρώ και σκορπίζοντας ενθουσιασμό στο πλατό.

Οι δυο τους πανηγύρισαν τη νίκη τους, με τον Νίκο Μουτσινά να σχολιάζει με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Μπράβο, συγχαρητήρια Μαρία! Εκατό ευρώ! Μα πραγματικά περάσαμε όλο τον στάβλο για να φτάσουμε στο “Πονά”».

