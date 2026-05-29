Στο Μέγαρο Μαξίμου, οι Πρωταθλητές Ευρώπης, μαζί με το Κύπελλο

Το Κύπελλο της Euroleague βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της φετινής Euroleague με την επικράτηση επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον Τελικό, η ομάδα του Ολυμπιακού έγινε δεκτή στο Μέγαρο Μαξίμου, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον απόηχο του μεγάλου θριάμβου.

Το «παρών» έδωσαν οι αθλητές Κώστας Παπανικολάου (αρχηγός της ομάδας) και Τόμας Γουόκαπ, ο προπονητής και αρχιτέκτονας του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Γιώργος Σκινδήλιας, και φυσικά οι ιδιοκτήτες του μπασκετικού Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Την πράσταση φυσικά, έκλεψε το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague

Ο Πρωθυπουργός τους συνεχάρη για την κατάκτηση της Euroleague και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για την πορεία, τις επιτυχίες και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ. Από την πλευρά της, η ομάδα του Ολυμπιακού, χάρισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία υπογεγραμμένη μπάλα με τα ονόματα των θριαμβευτών καθώς τα το λάβαρο του Ολυμπιακού

Η μπάλα με τις υπογραφές των παικτών

Τόμας Γουόκαπ, Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιώργος Αγγελόπουλος

Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιώργος Μπαρτζώκας