Δείτε το τρέιλερ της ταινίας The proposal (Η πρόταση), που θα προβληθεί το Σάββατο στις 21:00 στο Star

Μία ρομαντική κομεντί, με σπουδαίους πρωταγωνιστές, το Σάββατο 30 Μαΐου, στις 21:00 στο Star! Μη χάστε αυτή την ταινία.

Η Μάργκαρετ Τέιτ, ακριβοπληρωμένο στέλεχος σε εκδοτικό οίκο, κινδυνεύει να χάσει την άδεια παραμονής της στις Ηνωμένες Πολιτείες και να επαναπατριστεί στον Καναδά. Απεγνωσμένη, αποφασίζει να δηλώσει ότι είναι αρραβωνιασμένη με τον Άντριου, τον ανυποψίαστο βοηθό της, τον οποίο ταλαιπωρεί καθημερινά για χρόνια.

Ο Άντριου δέχεται να συμμετάσχει στην απάτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα επισκεφθούν το πατρικό του στην Αλάσκα, αφού η Μάργκαρετ θα πρέπει να γνωρίσει τα ιδιότροπα «πεθερικά» της. Σαν να μην της έφταναν οι κίνδυνοι που ήδη αντιμετωπίζει, τα νέα, ξεκαρδιστικά εμπόδια, που θα προκύψουν, θα βγάλουν τη Μάργκαρετ εκτός εαυτού.

Όμως, το μόνο που χρειάζεται για να βγει στην επιφάνεια ο έρωτας είναι μια μικρή, ασήμαντη αφορμή…

Η ταινία σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία αποφέροντας 317,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η Σάντρα Μπούλοκ απέσπασε μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία/Μιούζικαλ»

Η Τζούλια Ρόμπερτς είχε αρνηθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Μπέι Γουάιτ, γνωστή στο ευρύ κοινό ως «Ρόουζ» από τη θρυλική σειρά «Τα χρυσά κορίτσια», δέχτηκε μετά δυσκολίας τον ρόλο της γιαγιάς, μιας και της ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αποχωριστεί για 10 ημέρες τον αγαπημένο σκύλο της.

Η ταινία έχει γίνει δύο φορές remake στην Ινδία, μία στη Μαλαισία και μία στην Κίνα. Η κινεζική εκδοχή ήταν σε συμπαραγωγή της Walt Disney Pictures.

Με budget 40 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία αποφέροντας 317,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Στην πραγματική ζωή ο Ράιαν Ρέινολντς είναι γεννημένος στον Καναδά και η Σάντρα Μπούλοκ Αμερικανίδα.

