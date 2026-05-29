Ένα γλυκό νόστιμο και υγιεινό, ιδανικό για το καλοκαίρι που έρχεται

Ο Γιώργος Ρήγας σήμερα, χρησιμοποιεί αγνά συστατικά, αφήνει στην άκρη τη ζάχαρη, και υποδέχεται το τριήμερο με μία συνταγή για ένα 100% καλοκαιρινό γλυκό. Περιττό να πούμε ότι όλοι οι συντελστές του Breakfast@Star έτρεξαν να απολαύσουν το γλυκό ψυγείο με τη μαρμελάδα που έφτιαξε.

ΓΛΥΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ

Υλικά:

• 250 ml νερό

• 180–200 γρ μέλι

• 1 κ.σ μαρμελάδα φράουλα

• φλούδα πορτοκαλιού

• λίγο λεμόνι

• προαιρετικά κανέλα ή βανίλια

Για την κρέμα πατισερί:

• 1 λίτρο γάλα

• 4 κρόκοι

• 80 γρ κορν φλάουρ

• 120–150 γρ μέλι

• βανίλια

• 30 γρ βούτυρο

• λίγο αλάτι



Μην το βράσεις πολύ γιατί το μέλι βαραίνει. Μόλις δέσει ελαφρά, τέλος. Η φρυγανιά θέλει ελαφρύ σιρόπιασμα, όχι να λιώσει.

Σημαντικό: Το μέλι μπαίνει στο τέλος, όχι από την αρχή στο βράσιμο. Αλλιώς “χάνει” το άρωμα και βαραίνει η κρέμα. Άρα: Φτιάχνεις κανονικά την κρέμα. Κατεβάζεις από φωτιά. Ρίχνεις βούτυρο + μέλι. Ανακατεύεις μέχρι να γυαλίσει.

Στήσιμο • στρώση φρυγανιά • ελαφρύ σιρόπι • κρέμα • ξανά φρυγανιά • λίγο ακόμη σιρόπι • κρέμα Και από πάνω θα ταίριαζε τρομερά: • καβουρδισμένο αμύγδαλο ή καρύδι • κανέλα • λίγο ξύσμα πορτοκάλι • ή λεπτή στρώση μαρμελάδας αραιωμένης

