Καλό Τριήμερο, με συνταγή για γλυκό ψυγείου με μαρμελάδα φράουλα

Ο Γιώργος Ρήγας ετοιμάζει ένα εκπληκτικό γλυκό χωρίς ζάχαρη

Καλό Τριήμερο, με συνταγή για γλυκό ψυγείου με μαρμελάδα φράουλα
Ένα γλυκό νόστιμο και υγιεινό, ιδανικό για το καλοκαίρι που έρχεται

Ο Γιώργος Ρήγας σήμερα, χρησιμοποιεί αγνά συστατικά, αφήνει στην άκρη τη ζάχαρη, και υποδέχεται το τριήμερο με μία συνταγή για ένα 100% καλοκαιρινό γλυκό. Περιττό να πούμε ότι όλοι οι συντελστές του Breakfast@Star έτρεξαν να απολαύσουν το γλυκό ψυγείο με τη μαρμελάδα που έφτιαξε.

Ξεκινήστε την εβδομάδα, με Carrot Cake και απολαύστε άφοβα

ΓΛΥΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ

γλυκό ψυγείου με φράουλα

Υλικά:
• 250 ml νερό
• 180–200 γρ μέλι
• 1 κ.σ μαρμελάδα φράουλα
• φλούδα πορτοκαλιού
• λίγο λεμόνι
• προαιρετικά κανέλα ή βανίλια

Για την κρέμα πατισερί:
• 1 λίτρο γάλα
• 4 κρόκοι
• 80 γρ κορν φλάουρ
• 120–150 γρ μέλι
• βανίλια
• 30 γρ βούτυρο
• λίγο αλάτι
 
Μην το βράσεις πολύ γιατί το μέλι βαραίνει. Μόλις δέσει ελαφρά, τέλος. Η φρυγανιά θέλει ελαφρύ σιρόπιασμα, όχι να λιώσει. 

Σημαντικό: Το μέλι μπαίνει στο τέλος, όχι από την αρχή στο βράσιμο. Αλλιώς “χάνει” το άρωμα και βαραίνει η κρέμα. Άρα: Φτιάχνεις κανονικά την κρέμα. Κατεβάζεις από φωτιά. Ρίχνεις βούτυρο + μέλι. Ανακατεύεις μέχρι να γυαλίσει.

Στήσιμο • στρώση φρυγανιά • ελαφρύ σιρόπι • κρέμα • ξανά φρυγανιά • λίγο ακόμη σιρόπι • κρέμα Και από πάνω θα ταίριαζε τρομερά: • καβουρδισμένο αμύγδαλο ή καρύδι • κανέλα • λίγο ξύσμα πορτοκάλι • ή λεπτή στρώση μαρμελάδας αραιωμένης
 

