Νέες ανακοινώσεις για 2 μεγάλες metal ημέρες του Release Athens!

Οι Overgrown και οι Sylosis έρχονται να προστεθούν σε ένα εκπληκτικό lineup

Το Release Athens 2026 υποδέχεται δύο ακόμα metal συγκροτήματα στην Πλατεία Νερού. Την Κυριακή 28 Ιουνίου, οι Overgrown, το ανερχόμενο βρετανικό nu-metal/grunge σχήμα, θα πλαισιώσουν τους Three Days Grace και Black Veil Brides, ενώ την Τρίτη 30 Ιουνίου οι Sylosis, η μπάντα του σπουδαίου Josh Middleton, προστίθενται στην ιστορική βραδιά των Megadeth και Sepultura.

Οι Overgrown αποτελούν μία από τις πιο φρέσκες παρουσίες της νέας βρετανικής heavy σκηνής, έχοντας ήδη αρχίσει να τραβούν την προσοχή με singles όπως τα “Pieces” και “Breathe”. Συνδυάζοντας βαριές κιθάρες, μελωδικά ρεφρέν και έντονη αισθητική που παραπέμπει στο nu-metal και alternative rock των 00s, το κουαρτέτο έχει χτίσει γρήγορα τη φήμη ενός ιδιαίτερα δυναμικού live act.

Μετά από συνεχείς εμφανίσεις και περιοδείες τους τελευταίους μήνες, οι Overgrown ετοιμάζονται πλέον για τα πρώτα μεγάλα festival shows της πορείας τους, ανάμεσά τους και το Release Athens 2026.

Οι Sylosis συγκαταλέγονται εδώ και χρόνια στις σημαντικότερες δυνάμεις του σύγχρονου βρετανικού metal. Με επικεφαλής τον Josh Middleton, κιθαρίστα και μέλος των Architects την περίοδο 2018-2023, το συγκρότημα έχει διαμορφώσει έναν ξεχωριστό ήχο που συνδυάζει thrash, melodic death metal και progressive στοιχεία, μέσα από δίσκους όπως τα “Conclusion Of An Age”, “Edge Of The Earth”, “Monolith” και “Cycle Of Suffering”.

Φέτος επέστρεψαν με το νέο άλμπουμ τους, “The New Flesh”, έναν δίσκο που γεννήθηκε μέσα από τη δυναμική των ασταμάτητων ζωντανών εμφανίσεων των τελευταίων χρόνων και αποτυπώνει ιδανικά την πιο επιθετική και άμεση πλευρά του συγκροτήματος. Το καλοκαίρι, οι Sylosis ξεκινούν τη μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη περιοδεία της μέχρι τώρα πορείας τους, έτοιμοι να περάσουν στο επόμενο επίπεδο του παγκόσμιου metal στερεώματος.

Η διάθεση των εισιτηρίων και για τις δύο αυτές ημέρες του Release Athens 2026 συνεχίζεται. 

Πιο αναλυτικά:

Three Days Grace, Black Veil Brides, Overgrown (28/6, Πλατεία Νερού): 60€ (General Admission), 175€ (VIP)

Megadeth, Sepultura, Sylosis (30/6, Πλατεία Νερού): 63€ (General Admission), 175€ (VIP)

Στην VIP κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:
•    Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
•    Open-bar
•    Ξεχωριστή πύλη εισόδου
•    Ιδιωτικό parking
•    Ξεχωριστές τουαλέτες
•    Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες τρεις ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Three Days Grace, Black Veil Brides, Overgrown (28/6, Πλατεία Νερού) + Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Pantera, Trivium, Bodysnatcher (9/7, Πλατεία Νερού) προς 185€ (όφελος 40€)

Megadeth, Sepultura, Sylosis (30/6, Πλατεία Νερού) + Helloween, Saxon, Ashes of Ares (10/7, Πλατεία Νερού) + Sabaton, Savatage, Epica (25/7, Πλατεία Νερού) προς 150€ (όφελος 44€)

Three Days Grace, Black Veil Brides, Overgrown (28/6, Πλατεία Νερού) + Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) προς 115€ (όφελος 30€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000
Online / releaseathens.gr + more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

