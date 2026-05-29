Νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 47χρονος επιχειρηματίας από τον χώρο της εστίασης στη Νέα Ιωνία Βόλου.
Ο 47χρονος επιχειρηματίας που υπέστη ανακοπή στον Βόλο
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος υπέστη ανακοπή. Τον άνδρα βρήκε νεκρό ο μικρός του γιος και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο του Βόλου.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 47χρονος είχε αρκετό άγχος για την κόρη του, η οποία έδινε σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις, κάτι που φαίνεται να επιβάρυνε την κατάστασή του.
Η σύζυγός του ζήτησε να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.
Η οικογένειά του δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει τον χαμό του, ενώ σοκαρισμένοι είναι συγγενείς και φίλοι του.