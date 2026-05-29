Ιταλία: Συμμορία μεταναστών απήγαγε και βίαζε επί 72 ώρες τουρίστρια

Η γυναίκα διέφυγε και την εντόπισε διερχόμενος οδηγός

Πρώτη Δημοσίευση: 29.05.26, 12:16

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Ιταλία, μετά την αποκάλυψης μιας φρικτής υπόθεσης με θύμα μια 32χρονη τουρίστρια από την Κολομβία. Η γυναίκα κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απαγωγής και ομαδικών βιασμών επί τρεις ολόκληρες μέρες σε προάστιο της Ρώμης

Όπως ανακοίνωσε η ιταλική αστυνομία, η γυναίκα είχε φτάσει στη Ρώμη στις αρχές Μαΐου. Στις 19 του ίδιου μήνα γνώρισε έναν άνδρα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Termini, ο οποίος φέρεται να την παρέσυρε με το πρόσχημα της αγοράς ναρκωτικών ουσιών. 

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο άνδρας απήγαγε την 32χρονη και τη μετέφερε παρά τη θέλησή της σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Tor Cervara στα ανατολικά προάστια της ιταλικής πρωτεύουσας. 

Εκεί, όπως κατήγγειλε το θύμα, κρατήθηκε για περίπου 72 ώρες, διάστημα κατά το οποίο ομάδα ανδρών τη βίασε, ενώ φέρονται να της χορήγησαν ναρκωτικά και να την απειλούσαν ότι θα τη σκοτώσουν. Επίσης οι δράστες της έκλεψαν το κινητό της τηλέφωνο και το πορτοφόλι της. 

Η 32χρονη κατάφερε τελικά να διαφύγει και εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος τη μετέφερε στο νοσοκομείο Casilino. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και ειδοποίησαν την αστυνομία. 

Η αστυνομία ξεκίνησε αμέσως έρευνες και μετά από λίγες μέρες κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει πέντε ύποπτους, οι οποίοι κατηγορούνται για την απαγωγή και τον ομαδικό βιασμό της 32χρονης. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στο κτίριο όπου φέρεται να κρατήθηκε η γυναίκα, οι αρχές εντόπισαν συνολικά 22 άτομα που διέμεναν παράνομα στη χώρα. 

Για τους 11 κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διοικητικής απέλασης, ενώ μεταξύ αυτών ήταν και οι πέντε άνδρες που αναγνωρίστηκαν από το θύμα ως οι δράστες της φρίκης που βίωσε.
 

