Τζένιφερ Λόπεζ: Στο Λος Άντζελες με τα παιδιά και τους φίλους της

Γιόρτασε την Ημέρα Μνήμης των ΗΠΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.05.26 , 15:34 Νικολόπουλος: «Είναι λάθος που ο Akylas πήγαινε σαν νικητής στη Eurovision»
29.05.26 , 15:32 Μεταπτυχιακό για «Θρησκευτικές Σπουδές και Διαπολιτισμική Έρευνα» στο ΕΚΠΑ
29.05.26 , 15:06 Skoda Fabia 130: Οι επιδόσεις και η τιμή του πιο γρήγορου Skoda παραγωγής
29.05.26 , 14:43 Ερωτική αντιζηλία πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου στη Θεσσαλονίκη
29.05.26 , 14:23 1% Club: Ο απολαυστικός διάλογος του Πέτρου Πολυχρονίδη με τον Χρήστο Σπανό
29.05.26 , 14:20 Λένα Μποζάκη: Από το τμήμα Φυσικής... στο νηπιαγωγείο του «Μπαμπά σ' αγαπώ»
29.05.26 , 14:18 Μπάγια Αντωνοπούλου: Το παραμυθένιο παιδικό δωμάτιο του γιου της
29.05.26 , 14:16 Renault Rafale: «Πέταει» στον δρόμο
29.05.26 , 14:14 Κρήτη: Βγήκε το DNA για πατέρα που προφυλακίστηκε για βιασμό κόρης
29.05.26 , 14:10 Δροσιά: Ποινική δίωξη κατά του οδηγού ταξί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας
29.05.26 , 14:00 Barefoot in the summer: Το πιο πολυσυζητημένο shoe trend του καλοκαιριού
29.05.26 , 13:57 Αγριογούρουνα περικύκλωσαν τρία παιδιά στη Γορίτσα
29.05.26 , 13:51 «Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
29.05.26 , 13:50 Αττικόν: Σε ύφεση η γαστρεντερίτιδα - «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»
29.05.26 , 13:46 Καινούργιου για Τσουρό: «Πετάει υπονοούμενα, είναι κρίμα για το προφίλ του»
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Αρναούτογλου: «Έπασχα από ανηδονία. Είμαι τόσο δυστυχισμένος»
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Ερωτική αντιζηλία πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου στη Θεσσαλονίκη
Γενέθλια για τον Γιώργο Λιάγκα: Το τρυφερό φιλί της Αντωνά στο πάρτι του!
Ανησυχία για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όταν η Τζένιφερ Λόπεζ το φιλοσοφεί στο μπάνιο/ βίντεο από ΣΚΑΙ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε την Ημέρα Μνήμης στο Λος Άντζελες με τα δίδυμα παιδιά της, Emme και Max, που είναι 18 ετών.
  • Η Λόπεζ μοιράστηκε στιγμές από την οικογενειακή συγκέντρωση στο Instagram, όπου τρώνε και τραγουδούν μαζί.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, ευχήθηκε καλή Ημέρα Μνήμης σε όλους, υπογραμμίζοντας τη σημασία των αγαπημένων της.
  • Η τραγουδίστρια προσπαθεί να περνά ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της, που είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή της.

Την «Ημέρα Μνήμης» των ΗΠΑ γιόρτασε η Τζένιφερ Λόπεζ στο Λος Άντζελες μαζί με τα δίδυμα παιδιά της, Emme και Max, τα οποία είναι πλέον 18 ετών και με καλούς της φίλους.

Jennifer Lopez, Φωτογραφία από apimages/ Chris Pizzello

Jennifer Lopez, Φωτογραφία από apimages/ Chris Pizzello

Η τραγουδίστρια που έχει ερμηνεύσει τις επιτυχίες Οn the floor, Lets get loud, Waiting for to night, I’ m into you και άλλες επιτυχίες ενώ ως ηθοποιός έχει παίξει σε σειρές όπως Shades of Blue(σ.σ: σειρά στην οποία είχε και τον μεγαλύτερο ρόλο), Second Chances & Hotel Malibu και άλλες, μοιράστηκε κάποιες στιγμές της με τους followers της στο Instagram.

Tζένιφερ Λόπεζ/ φωτογραφία: apimages, φωτογράφος Evan Agostini

Tζένιφερ Λόπεζ/ φωτογραφία: apimages, φωτογράφος Evan Agostini

Σε μία από αυτές, οικογένεια και φίλοι είναι συγκεντρωμένοι σ’ ένα μεγάλο τραπέζι, τρώνε όλοι μαζί και τραγουδάνε το «Total Eclipse of the Heart».

 

 


Στη λεζάντα η τραγουδίστρια γράφει: «Περνώντας την ημέρα με τους ανθρώπους που αγαπώ.  Καλή Ημέρα Μνήμης σε όλους».Η Emme και ο Max είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή της Τζένιφερ γι’ αυτό και εκείνη προσπαθεί να περνάει μαζί τους όσο πιο περισσότερο ποιοτικό χρόνο μπορεί. 

Πολλές φορές άλλωστε έχουμε εντοπίσει την ηθοποιό- τραγουδίστρια να πηγαίνει για ψώνια με τη μοναχοκόρη της να κάνουν δημόσιες εμφανίσεις σε θεατρικές παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ, αλλά και να γευματίζουν σε εστιατόρια του Λος Άντζελες συνοδευόμενες από τον γιο της τραγουδίστριας. 

Λίγα λόγια για την Ημέρα Μνήμης στις ΗΠΑ

Η λεγόμενη «Ημέρα Μνήμης» που γιορτάζεται στις ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα του Μαϊου είναι για να τιμηθούν οι αμερικανοί που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις και είτε έχασαν τη ζωή τους είτε πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Στα πλαίσια των εορτασμών μοτοσικλετιστές της Rolling Thunder κάνουν πορεία από το Πεντάγωνο μέχρι το Μνημείο Πεσόντων στον Πόλεμο του Βιετνάμ.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ
 |
JENIFER LOPEZ
 |
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top