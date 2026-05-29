Την «Ημέρα Μνήμης» των ΗΠΑ γιόρτασε η Τζένιφερ Λόπεζ στο Λος Άντζελες μαζί με τα δίδυμα παιδιά της, Emme και Max, τα οποία είναι πλέον 18 ετών και με καλούς της φίλους.

Jennifer Lopez, Φωτογραφία από apimages/ Chris Pizzello

Η τραγουδίστρια που έχει ερμηνεύσει τις επιτυχίες Οn the floor, Lets get loud, Waiting for to night, I’ m into you και άλλες επιτυχίες ενώ ως ηθοποιός έχει παίξει σε σειρές όπως Shades of Blue(σ.σ: σειρά στην οποία είχε και τον μεγαλύτερο ρόλο), Second Chances & Hotel Malibu και άλλες, μοιράστηκε κάποιες στιγμές της με τους followers της στο Instagram.

Tζένιφερ Λόπεζ/ φωτογραφία: apimages, φωτογράφος Evan Agostini

Σε μία από αυτές, οικογένεια και φίλοι είναι συγκεντρωμένοι σ’ ένα μεγάλο τραπέζι, τρώνε όλοι μαζί και τραγουδάνε το «Total Eclipse of the Heart».



Στη λεζάντα η τραγουδίστρια γράφει: «Περνώντας την ημέρα με τους ανθρώπους που αγαπώ. Καλή Ημέρα Μνήμης σε όλους».Η Emme και ο Max είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή της Τζένιφερ γι’ αυτό και εκείνη προσπαθεί να περνάει μαζί τους όσο πιο περισσότερο ποιοτικό χρόνο μπορεί.

Πολλές φορές άλλωστε έχουμε εντοπίσει την ηθοποιό- τραγουδίστρια να πηγαίνει για ψώνια με τη μοναχοκόρη της να κάνουν δημόσιες εμφανίσεις σε θεατρικές παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ, αλλά και να γευματίζουν σε εστιατόρια του Λος Άντζελες συνοδευόμενες από τον γιο της τραγουδίστριας.

Λίγα λόγια για την Ημέρα Μνήμης στις ΗΠΑ

Η λεγόμενη «Ημέρα Μνήμης» που γιορτάζεται στις ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα του Μαϊου είναι για να τιμηθούν οι αμερικανοί που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις και είτε έχασαν τη ζωή τους είτε πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Στα πλαίσια των εορτασμών μοτοσικλετιστές της Rolling Thunder κάνουν πορεία από το Πεντάγωνο μέχρι το Μνημείο Πεσόντων στον Πόλεμο του Βιετνάμ.