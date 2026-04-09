Ανακαλείται φέτα γνωστή επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»

Ανακαλείται φέτα γνωστή επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε ανάκληση παρτίδας φέτας λόγω ανίχνευσης του βακτηρίου Listeria monocytogenes.
  • Το προϊόν αφορά τη φέτα με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ -Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027.
  • Η ημερομηνία παραγωγής είναι 24/01/2026 και ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν και οι έλεγχοι συνεχίζονται.
  • Η ανάκληση έγινε κατόπιν ενημέρωσης του ΕΟΔΥ και στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης.

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας τυριού φέτας προχώρησε ο ΕΦΕΤ, καθώς μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία του βακτηρίου «listeria monocytogenes».

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν, ενώ οι έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές συνεχίζονται, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ -Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.».

«Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατόπιν ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία τυριού «Φέτα».

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν», αναφέρει η ανακοίνωση.

