Προβλήματα με το Fuel Pass: Πότε πρέπει να πάτε στα ΚΕΠ

Μετ’ εμποδίων γίνονται οι αιτήσεις για το Fuel Pass στην ειδική πλατφόρμα, καθώς αρκετά είναι τα προβλήματα που παρατηρούνται και αφορούν κυρίως στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων των πολιτών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καταλήγουν στα ΚΕΠ για να μπορέσουν να βρουν πια λύση.

Σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, η ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης. Αυτό γίνεται για τον περιορισμό φαινομένων λήψης παράνομων ενισχύσεων που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται η αποστολή του κωδικού επιβεβαίωσης προς τους χρήστες, με αποτέλεσμα η ταυτοποίηση να «κολλάει» και η πλατφόρμα να κατευθύνει τους πολίτες στα ΚΕΠ για τη φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Αυτό έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ όλης της χώρας, με χιλιάδες πολίτες να προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα επιτόπου, ώστε να μη καθυστερήσει κι άλλο η υποβολή της αίτησής τους.

Τεχνικά προβλήματα υπήρξαν από την πρώτη μέρα που άνοιξε η πλατφόρμα, με το σύστημα να «καταρρέει» λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου άλλαξε ο τρόπος υποβολής αιτήσεων κι έγινε με βάση το τελευταίο στοιχείο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Fuel Pass: Τα τέσσερα λάθη που «μπλοκάρουν»τις αιτήσεις

Υπάρχουν τέσσερα βασικά λάθη που «κόβουν» την αίτηση αυτόματα και θα πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι.

Το όχημα είναι σε ακινησία. Αν έχετε καταθέσει πινακίδες ή έχετε δηλώσει ότι το όχημα δεν κυκλοφορεί, τότε δεν δικαιούστε την ενίσχυση. Ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε άλλο όχημα ή σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε ξανά το αρχικό αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης μέχρι να αλλάξει η κατάσταση. Το όχημα είναι ανασφάλιστο. Ακόμη και αν το όχημα κινείται κανονικά ή έχετε πληρώσει την ασφάλεια, η αίτηση απορρίπτεται εάν κατά τη στιγμή του ελέγχου η ασφάλεια δεν ήταν έγκυρη, έστω και για μία ημέρα. Υπάρχουν οφειλές στα Τέλη Κυκλοφορίας. Ακόμη και μικρές εκκρεμότητες στα τέλη του τρέχοντος ή προηγούμενων ετών μπλοκάρουν αυτόματα την αίτηση. Δεν έχει σημασία αν η οφειλή είναι μόνο λίγα ευρώ ή αφορά πολύ παλιές χρονιές. Όπως και να ‘χει, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει την υποβολή έως ότου τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες. Δεν έχει έρθει ακόμη η σειρά σας. Να τονίσουμε ότι οι αιτήσεις συνεχίζονται με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ.

Fuel Pass: Πάνω από ένα εκατομμύριο οι αιτήσεις

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, σε σύνολο περίπου 3 εκατ. δικαιούχων, οι αιτήσει ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο.

Μάλιστα όσοι πρόλαβαν και υπέβαλαν την αίτησή τους τη Μεγάλη Δευτέρα, πριν «πέσει» το σύστημα, έλαβαν ήδη την επιδότηση.

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, αιτήσεις μπορούν να κάνουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0. Από αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όλοι οι πολίτες, μέχρι και το τέλος του μήνα.

Η πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης.

Fuel Pass: Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Fuel Pass: Τα ποσά της ενίσχυσης

Τα ποσά της ενίσχυσης κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου –Μαΐου, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής.