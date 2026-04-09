Προβλήματα με το Fuel Pass: Πότε πρέπει να πάτε στα ΚΕΠ

Τα τέσσερα λάθη που «μπλοκάρουν» το σύστημα

09.04.26 , 11:41 Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πασχαλινό Bazaar για καλό σκοπό
09.04.26 , 11:30 «Γλυκιά Ανάμνηση»: Σε Α’ τηλεοπτική προβολή στο Star!
09.04.26 , 11:26 Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
09.04.26 , 10:50 Πάσχα: Εσείς ξέρετε γιατί βάφουμε και τσουγκρίζουμε αυγά;
09.04.26 , 10:49 Πάσχα: Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων
09.04.26 , 10:47 Ο Μυστικός κήπος σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή σήμερα Μ. Πέμπτη 9/4
09.04.26 , 10:44 Φοίβος: Από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι «Μέχρι Μάη μήνα»
09.04.26 , 10:18 Κωστής Σαββιδάκης: «Έχω περάσει φάσεις που είπα Θεέ μου υπάρχεις;»
09.04.26 , 10:11 Πέτρος Λαγούτης: «Γιατί να μην είμαι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα; Γέρασα;»
09.04.26 , 09:59 Oικονομάκου: Πόσο την άλλαξε η μητρότητα και τι θέλει για τα παιδιά της
09.04.26 , 09:54 Εορταστικό ωράριο: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ
09.04.26 , 09:42 Ford Puma Gen-E: Εκδρομικές αποδράσεις
09.04.26 , 09:34 Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν τις αργίες του Πάσχα
09.04.26 , 09:13 Κόνι Μεταξά: «Μετά τον χωρισμό μου πήρα 10 κιλά»
09.04.26 , 09:10 Προβλήματα με το Fuel Pass: Πότε πρέπει να πάτε στα ΚΕΠ
Μarket pass: Νωρίτερα η πληρωμή - Ποιοι είναι δικαιούχοι
Δανδουλάκη για Μαρινέλλα: Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι...
Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»
Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πασχαλινή απόδραση στη Μάνη
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νηστίσιμο και light γεύμα για την Μεγάλη Εβδομάδα
Καιρός Πάσχα: Οι 12 περιοχές που θα κάνουν βροχερή Ανάσταση
Ο Γιώργος πρωτοτυπεί ξανά: Έφτιαξε τούρτα για τα 10 χρόνια MasterChef!
Περισσότερα

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass λόγω ταυτοποίησης στοιχείων, με αποτέλεσμα οι πολίτες να καταφεύγουν στα ΚΕΠ.
  • Η ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας είναι απαραίτητη για την επιδότηση, αλλά συχνά δεν ολοκληρώνεται η αποστολή του κωδικού επιβεβαίωσης.
  • Υπάρχουν τέσσερα βασικά λάθη που μπλοκάρουν τις αιτήσεις: ακινησία οχήματος, ανασφάλιστο όχημα, οφειλές στα Τέλη Κυκλοφορίας, και μη έγκαιρη υποβολή.
  • Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, έχουν υποβληθεί πάνω από ένα εκατομμύριο αιτήσεις, με την επιδότηση να πιστώνεται εντός 48 ωρών από την έγκριση.
  • Αίτηση μπορούν να υποβάλουν φυσικά πρόσωπα με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους.

Μετ’ εμποδίων γίνονται οι αιτήσεις για το Fuel Pass στην ειδική πλατφόρμα, καθώς αρκετά είναι τα προβλήματα που παρατηρούνται και αφορούν κυρίως στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων των πολιτών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καταλήγουν στα ΚΕΠ για να μπορέσουν να βρουν πια λύση. 

Fuel Pass: Σε ποιες επιχειρήσεις μπορείτε να πληρώσετε με ψηφιακή κάρτα

Σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, η ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης. Αυτό γίνεται για τον περιορισμό φαινομένων λήψης παράνομων ενισχύσεων που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται η αποστολή του κωδικού επιβεβαίωσης προς τους χρήστες, με αποτέλεσμα η ταυτοποίηση να «κολλάει» και η πλατφόρμα να κατευθύνει τους πολίτες στα ΚΕΠ για τη φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους. 

Fuel Pass: Αλλάζει ο τρόπος υποβολής αιτήσεων μετά τα τεχνικά προβλήματα

Αυτό έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ όλης της χώρας, με χιλιάδες πολίτες να προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα επιτόπου, ώστε να μη καθυστερήσει κι άλλο η υποβολή της αίτησής τους. 

Τεχνικά προβλήματα υπήρξαν από την πρώτη μέρα που άνοιξε η πλατφόρμα, με το σύστημα να «καταρρέει» λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου άλλαξε ο τρόπος υποβολής αιτήσεων κι έγινε με βάση το τελευταίο στοιχείο του ΑΦΜ των δικαιούχων. 

Fuel Pass: Ανοίγει στις 17:00 η πλατφόρμα – Πώς θα κάνετε την αιτήση

Fuel Pass: Τα τέσσερα λάθη που «μπλοκάρουν»τις αιτήσεις

Υπάρχουν τέσσερα βασικά λάθη που «κόβουν» την αίτηση αυτόματα και θα πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι.

  1. Το όχημα είναι σε ακινησία. Αν έχετε καταθέσει πινακίδες ή έχετε δηλώσει ότι το όχημα δεν κυκλοφορεί, τότε δεν δικαιούστε την ενίσχυση. Ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε άλλο όχημα ή σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε ξανά το αρχικό αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης μέχρι να αλλάξει η κατάσταση. 
  2. Το όχημα είναι ανασφάλιστο. Ακόμη και αν το όχημα κινείται κανονικά ή έχετε πληρώσει την ασφάλεια, η αίτηση απορρίπτεται εάν κατά τη στιγμή του ελέγχου η ασφάλεια δεν ήταν έγκυρη, έστω και για μία ημέρα.
  3. Υπάρχουν οφειλές στα Τέλη Κυκλοφορίας. Ακόμη και μικρές εκκρεμότητες στα τέλη του τρέχοντος ή προηγούμενων ετών μπλοκάρουν αυτόματα την αίτηση. Δεν έχει σημασία αν η οφειλή είναι μόνο λίγα ευρώ ή αφορά πολύ παλιές χρονιές. Όπως και να ‘χει, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει την υποβολή έως ότου τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες. 
  4. Δεν έχει έρθει ακόμη η σειρά σας. Να τονίσουμε ότι οι αιτήσεις συνεχίζονται με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ.

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, σε σύνολο περίπου 3 εκατ. δικαιούχων, οι αιτήσει ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο. 

Fuel Pass 2026: Με αυτόν τον τρόπο θα πληρωθείτε πριν το Πάσχα

Μάλιστα όσοι πρόλαβαν και υπέβαλαν την αίτησή τους τη Μεγάλη Δευτέρα, πριν «πέσει» το σύστημα, έλαβαν ήδη την επιδότηση. 

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, αιτήσεις μπορούν να κάνουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0. Από αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όλοι οι πολίτες, μέχρι και το τέλος του μήνα. 

Fuel Pass: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα – Πότε θα μπουν τα χρήματα;

Η πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης.

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. 

Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης.

Fuel Pass: Τα πέντε βήματα για να κάνετε την αίτηση - Οι δικαιούχοι

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Τα ποσά της ενίσχυσης κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου –Μαΐου, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής.

