Fuel Pass: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα – Πότε θα μπουν τα χρήματα;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Οικονομια
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Fuel Pass - Βίντεο αρχείου κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πλατφόρμα για το Fuel Pass θα ανοίξει την 1η Απριλίου 2026, με επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (35.000 για έγγαμους) και ειδικά όρια για μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Η αίτηση θα γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς Taxisnet, χωρίς την ανάγκη δικαιολογητικών.
  • Η επιδότηση ανέρχεται σε 50-60 ευρώ για αυτοκίνητα και 30-35 ευρώ για μοτοσυκλέτες, ανάλογα με την περιοχή και τη μέθοδο πληρωμής.
  • Η ψηφιακή κάρτα θα χρησιμοποιείται μόνο για αγορές καυσίμων και όχι για ανάληψη μετρητών.

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου θα τεθεί σε εφαρμογή η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το Fuel Pass

Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία περιγράφει τους δικαιούχους, τα ποσά και τον τρόπο χορήγησης του Fuel Pass, της επιδότησης στο πετρέλαιο και της ενίσχυσης στους αγρότες και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 

Fuel Pass: Τα πέντε βήματα για να κάνετε την αίτηση - Οι δικαιούχοι

Όπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η επιδότηση του πετρελαίου ενεργοποιείται αυτόματα από την 1η έως την 30η Απριλίου 2026, ενώ το Fuel Pass θα ισχύσει για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. 

Fuel Pass: Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι:

  • τα φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές

Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση 

  • Οι πολίτες οφείλουν πρώτα να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.
  • Στη συνέχει θα μπουν με τους κωδικούς Taxisnet στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
  • Μπαίνοντας στην εφαρμογή θα πρέπει να πιστοποιήσουν, να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν  τα στοιχεία επικοινωνίας τους: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε

Στη συνέχεια επιλέγουν πώς θα πάρουν την ενίσχυση μέσω:

  • Ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης
  • Πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Οι δικαιούχοι δε χρειάζεται να προσκομίσουν έγγραφα και δικαιολογητικά.

Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Fuel Pass: Λήψη και χρήση της ενίσχυσης σε κάρτα

Μετά την έκδοση, η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον: 

  • για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων
  • για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων 
  • σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS
  • δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ , ούτε η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Fuel Pass: Τα μυστικά για να λάβετε την επιδότηση καυσίμων

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Fuel Pass: Τα ποσά της επιδότησης

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο.

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

Τα 4+1 μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναλυτικά

Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Fuel Pass: Αναλυτικά τα ποσά ανά περιφέρεια

Η επιδότηση αφορά στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2026 και ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

Έκτακτα μέτρα στήριξης: Ποιοι δικαιούνται fuel pass - Δείτε παραδείγματα

Εξήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων), με κύρια κατοικία:

  • στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,
  • Ιονίων Νήσων, Κρήτης,
  • στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής
  • στα νησιά των Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου
  • στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
  • στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
  • στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

Πενήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων) με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Έρχονται επιταγή ακρίβειας, fuel pass και power pass τον Απρίλιο

Το παραπάνω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

Τριάντα πέντε (35) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία:

  • στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,
  • Ιονίων Νήσων, Κρήτης,
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
  • στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
  • στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
  • στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τριάντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FUEL PASS
 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
 |
ΚΑΥΣΙΜΑ
 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
 |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 |
ΒΕΝΖΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top