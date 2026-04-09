Κατερίνα Καραβάτου: Τα ιδιαίτερα πασχαλινά αβγά που έβαψε με τα παιδιά της

Έψησαν και πασχαλινά τσουρέκια

Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι κι αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»/ ANT1
Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και το έθιμο με το βάψιμο των πασχαλινών αβγών τήρησε και η Κατερίνα Καραβάτου.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός του Δρόμος FM,  μπήκε στην κουζίνα με τα παιδιά της Αέλια και Αρίωνα και έβαψαν αβγά, αλλά όχι κόκκινα!

Έκαναν τα πιο ιδιαίτερα πασχαλινά αβγά, βάζοντας πολλή φαντασία και αγάπη. Η Κατερίνα Καραβάτου μοιράστηκε το τελικό αποτέλεσμα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, μαζί με μερικές σκέψεις της.

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου θυμάμαι να βάφω αυγά το Πάσχα με τη μαμά μου. Καθε χρονιά μάθαινα καλύτερα, συμμετείχα περισσότερο κι έκανα αυτό το υπέροχο έθιμο όλο και περισσότερο μια δική μου υπόθεση. Η μαμά πάντα δίπλα μου. Να με μαθαίνει, να με καθοδηγεί, να με αφήνει ελεύθερη να κάνω τα δικά μου σχέδια, να το ευχαριστιέμαι περισσότερο.

Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση μου και φέτος: τώρα αφού έμαθαν, η Αέλια και ο Αρίωνας με λιγοστή βοήθεια αλλά με πολλή αγάπη, θέληση και φαντασία ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτή την σημαντική παράδοση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η μαμά πάντα δίπλα τους. Και γι αυτό και για τα πάντα. Για όλα, πάντα και παντού. Και του χρόνου! Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία σε όλους» ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου στην ανάρτησή της.

Εκτός από τα αβγά, μαμά και παιδάκια, έψησαν και πασχαλινά τσουρέκια!

Δες τα αβγά της Κατερίνας Καραβάτου:

 

