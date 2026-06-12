NIO House Athens: Άνοιξε τις πόρτες του - Που βρίσκεται

Νέος προορισμός για την premium ηλεκτροκίνηση

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NIO House Athens: Άνοιξε τις πόρτες του - Που βρίσκεται
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Η κορυφαία μάρκα premium ηλεκτρικών οχημάτων NIO, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, εγκαινίασε το πρώτο NIO House στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα,δημιουργώντας έναν χώρο που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της σύγχρονης κινητικότητας μέσα από την
τεχνολογία, τον σχεδιασμό και την ανθρώπινη σύνδεση.

NIO House Athens: Άνοιξε τις πόρτες του - Που βρίσκεται

Η NIO, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες premium ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, άνοιξε επίσημα τις πόρτες του πρώτου NIO House, μέσα από μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου στο κτήριο Athens 14 στην Κηφισιά, όπου και στεγάζεται, παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, content creators, συνεργατών του brand και προσκεκλημένων από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού.

NIO House Athens: Άνοιξε τις πόρτες του - Που βρίσκεται
Στο NIO House Athens, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά και να πραγματοποιήσουν test drive στα προηγμένα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας. Ανάμεσά τους βρίσκεται το EL6, ένα έξυπνο και ευέλικτο premium SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και κορυφαίες επιδόσεις. Το ET5, ένα μεσαίο ηλεκτρικό sedan με δυναμικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε supercar, καθώς και το ET5 Touring, ένα έξυπνο ηλεκτρικό tourer σχεδιασμένο για όσους αναζητούν νέες εμπειρίες και περιπέτειες χωρίς συμβιβασμούς. Την οικογένεια συμπληρώνει το firefly, ένα premium compact EV για αστική χρήση, με πλήρως ψηφιακή υποστήριξη, ευφυή σχεδίαση και ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό για την κατηγορία του.
NIO House Athens: Άνοιξε τις πόρτες του - Που βρίσκεται
Ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, δήλωσε:«Το NIO House Athens σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την κινητικότητα στην Ελλάδα και για τον τρόπο με τον οποίο ένα σύγχρονο brand συνδέεται με τους πελάτες του. Το Athens 14, με τον αυθεντικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη ταυτότητά του, αποτελεί το ιδανικό σπίτι της NIO στην Ελλάδα. Στον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ έχουμε ως όραμα τη βιώσιμη κινητικότητα χωρίς περιορισμούς. Η NIO μοιράζεται την ίδια φιλοσοφία μέσα από το “Blue Sky Coming”, ένα όραμα για ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε στην ελληνική αγορά ένα brand που, όπως κι εμείς,
πιστεύει ότι η τεχνολογία και η ανθρώπινη εμπειρία λειτουργούν συμπληρωματικά, διαμορφώνοντας το μέλλον της κινητικότητας.»

NIO House Athens: Άνοιξε τις πόρτες του - Που βρίσκεται
«Η Ευρώπη αποτελεί έναν κεντρικό πυλώνα της παγκόσμιας στρατηγικής μας», δήλωσε ο Chris Chen, Vice President, Global Business της NIO. «Ωστόσο, αυτό που καθιστά μια αγορά πραγματικά σημαντική για τη NIO δεν είναι οι υποδομές ή η φυσική μας παρουσία. Είναι οι κοινότητες που δημιουργούμε και οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους χρήστες μας. Το NIO House Athens αποτελεί μια πρόσκληση προς τους ανθρώπους στην Ελλάδα να γνωρίσουν τι πραγματικά πρεσβεύει η NIO: μια εταιρεία που έχει στο επίκεντρό της τους χρήστες της, τον τρόπο ζωής τους και τις προσωπικές τους ιστορίες».

NIO House Athens: Άνοιξε τις πόρτες του - Που βρίσκεται

Το NIO House Athens βρίσκεται στο κτήριο Athens 14, στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στην Κηφισιά.

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