Η Αφροδίτη Γραμμέλη μίλησε την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην εκπομπή Super Κατερίνα για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τον θάνατο του πατέρα της, περιγράφοντας κρίσεις πανικού, κατάθλιψη και τη βοήθεια που ζήτησε από ειδικό. Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στη νέα προσωπική της ζωή, αλλά και στη σχέση του συντρόφου της με τον γιο της, Μιχάλη.

Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι η απώλεια του πατέρα της την επηρέασε βαθιά σε ψυχολογικό και προσωπικό επίπεδο. Όπως είπε στην Κατερίνα Καινούργιου, το γεγονός ήταν ξαφνικό, καθώς ο πατέρας της δεν ήταν άρρωστος κι εκείνη δεν ήταν προετοιμασμένη για όσα ακολούθησαν. Μάλιστα, τόνισε ότι ένιωθε πως οι γονείς είναι αθάνατοι, ενώ χαρακτήρισε σοκαριστικό το να συμβεί μια τέτοια απώλεια μπροστά στα μάτια σου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν μετά ο χαμό του μπαμπά μου. Είχα 6-7 κρίσεις πανικού την ημέρα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είμαι ευαίσθητη. Με το θάνατο του μπαμπά μου βίωσα την κατάθλιψη με όλα τα συμπτώματα. Ήμασταν πολύ δεμένοι, ήταν πολύ απροσδόκητο και ο τρόπος που συνέβη, δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη. Δεν ήταν άρρωστος. Για τους γονείς μας πιστεύουμε ότι είναι αθάνατοι. Για τους ανθρώπους της οικογένειάς μας πιστεύουμε ότι δεν θα φύγουν ποτέ. Όταν γίνεται μπροστά στα μάτια σου είναι σοκ. Πέρασα βαρβάτη κατάθλιψη. Δεν την αντιμετώπισα από την αρχή σωστά, πίστευα ότι θα το ξεπεράσω μόνη μου.Αυτό επιδείνωσε την κατάσταση. Άρχισα σιγά σιγά να το ξεπερνάω, πήγα σε κάποιον ειδικό, με συμβούλευσε κι άρχισα να τα βλέπω και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άρχισα να προσπαθώ να εκλογικεύσω κάποια πράγματα, να μην πιέζομαι πολύ. Δε με βοήθησε ο χώρος της τηλεόρασης, είναι σκληρός χώρος. Ειδικά φέτος, παρόλο που έχω κουραστεί πάρα πολύ από τη δουλειά, έχω βρει μία ισορροπία. Φέτος ήταν μια χρονιά που παρά τις αντιξοότητες στην ζώνη του sαββατοκύριακου είμαι πολύ καλά».

Στη συνέχεια, μίλησε για τον σύντροφό της που εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό, και για τη νέα τους σχέση. Ανέφερε ότι έχει περάσει πολλά χρόνια με ανθρώπους που δεν την έκαναν να νιώθει καλά, ενώ σήμερα δηλώνει ισορροπημένη και ήρεμη στο πλευρό του. «Για εμένα είναι πολύ βασικό, όταν ένας άνθρωπος είναι καλά στη ζωή του, γιατί είναι καλά σε όλα μετά. Είναι στη δουλειά του, στον τρόπο που οδηγεί, στον τρόπο που περπατάει, στον τρόπο που κοιμάται. Επειδή είμαι πάρα πολύ καλά και ισορροπημένη και περνάω καλά – γιατί πέρασα πολλά χρόνια με “βατράχια” και τώρα βρέθηκε ο “πρίγκιπας”», δήλωσε.

Για τη σχέση με τον σύντροφό της Γιώργο Τζαβάρα, πρόσθεσε: «Δε θέλω να αδικήσω και να αφορίσω το παρελθόν μου, γιατί ως γυναίκα έχω ευτυχήσει και έχω αγαπηθεί και έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Και για μένα η προσωπική ζωή και ο έρωτας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο».

Αναφερόμενη στον γιο της, Μιχάλη, σημείωσε ότι έχει γνωρίσει τον Γιώργο κι ότι η πρώτη του αντίδραση ήταν θετική. Όπως είπε, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στους δύο, κάτι που τη χαροποιεί ιδιαίτερα.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη είπε ακόμα: «Ο γιος μου, ο Μιχάλης, έχει γνωρίσει τον Γιώργο. Πραγματικά, από την αρχή μου είπε “επιτέλους”. Είναι ενθουσιασμένος και χαίρεται, επειδή και ο Γιώργος ξέρει από παιδιά, υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός».

Μιλώντας πιο γενικά για τη σχέση της με τον γιο της, εξήγησε ότι μένουν μαζί, αλλά θεωρεί σημαντικό να υπάρξει ο απαραίτητος χώρος για την αυτονομία του. Τόνισε ότι τον στηρίζει από κοντά, ενώ τον περιέγραψε ως τη μεγαλύτερη αδυναμία κι αγάπη της.