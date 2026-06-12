Ο Αντρέας Γεωργίου κι η Σιμώνη Χριστοδούλου δημοσίευσαν νέες φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης τους, η οποία έγινε στην Αγία Νάπα της Κύπρου κι ακολούθησε μεγάλο πάρτι για τους καλεσμένους του ζευγαριού.

Το μυστήριο και η δεξίωση πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 7 Ιουνίου δίπλα στη θάλασσα, ενώ η μικρή πήρε το όνομα Μιράντα Βασιλική.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μυστήριο που είχε σχεδιαστεί με λεπτομέρεια και στη συνέχεια να συμμετάσχουν στη δεξίωση που ακολούθησε. Η γιορτή συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με μουσική, χορό και προσεγμένο μενού.

Οι φωτογραφίες στα social media

Η Σιμώνη Χριστοδούλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης της, όπου εμφανίζεται μαζί με τον Αντρέα Γεωργίου και το μωράκι τους. Στα στιγμιότυπα αποτυπώνονται επίσης λεπτομέρειες από τη διακόσμηση και τα βαφτιστικά ρούχα.

Η ανάρτηση της Σιμώνης Χριστοδούλου

«Γέννησα με φυσιολογικό τοκετό. Ήταν μαζί ο Αντρέας και η μητέρα μου. Δε ξέρω πόση αγάπη μπορείς να νιώσεις εκείνη τη στιγμή, είναι ένα θαύμα… Μετά τον τοκετό προέκυψε ένα θέμα υγείας, αντιμετωπίστηκε. Υπήρχε ένας κίνδυνος για τη ζωή μου, αλλά υπήρχε μια ομάδα γιατρών που το αντιμετώπισε όπως έπρεπε να το αντιμετωπίσει και όλα πήγαν καλά. Ο Αντρέας ανησύχησε πολύ. Είχε πάει στο γύρισμα και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανέναν», δήλωσε η Σιμώνη Χριστοδούλου μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη γνωριμία και τη σχέση της με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, λέγοντας: «Δεν είναι δύσκολο να συνυπάρξεις με τον Αντρέα, εγώ έτσι τον γνώρισα, με τη δημοσιότητα. Στην αρχή κρυβόμασταν γιατί δε θέλαμε να πουλήσουμε κάτι. Γνωριστήκαμε σε γυρίσματα, εγώ πήγα για δουλειά, ως μακιγιέζ. Δε θέλαμε στην αρχή να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά, αλλά μετά τον γάμο ήξερα ότι θέλω να κάνω παιδιά».