Γεωργίου - Χριστοδούλου: Η βόλτα στην Αθήνα με την 5 μηνών κόρη τους

Οι τρυφερές φωτογραφίες που μοιράστηκε το ζευγάρι

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου ζουν μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές περιόδους της κοινής τους ζωής.

Το ζευγάρι, που έχει καταφέρει να κρατά χαμηλούς τόνους, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Κύπρο, σε μία τελετή που σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τους δύο. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, έγιναν γονείς για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, που ήρθε να ολοκληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία.

Γεωργίου - Χριστοδούλου: Ρομαντική απόδραση στη Ρώμη πριν τα Χριστούγεννα

Μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή «Sunday Night», ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους η βάφτιση της μικρής δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

«Ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η βάφτιση. Είναι κάτι που προσπαθούμε να οργανώσουμε κοντά στο καλοκαίρι. Μας τα χάλασε ο Κούλλης. Ακυρώθηκαν τα σχέδια, γιατί ξαφνικά ο Κούλλης μού ανακοίνωσε ότι κάπου θα είναι εκτός, οπότε ψάχνουμε άλλη ημερομηνία. Δεν είναι νονός. Το πρώτο παιδί, είπαμε, ότι θα είναι ο νονός από την πλευρά της Σιμώνης. Για το δεύτερο έχω επιλέξει εγώ τους νονούς. Θέλουμε μεγάλη οικογένεια», εξομολογήθηκε, αποκαλύπτοντας παράλληλα την επιθυμία τους να μεγαλώσει η οικογένειά τους στο μέλλον.

Ανδρέας Γεωργίου: Αγκαλιά με την κόρη του μετά το μπάνιο

Η ανάρτηση της Σιμώνης Χριστοδούλου

Το απόγευμα της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, η Σιμώνη Χριστοδούλου έκανε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, κρατώντας στην αγκαλιά της την πέντε μηνών κόρη τους και απολαμβάνοντας μαζί τον χειμερινό ήλιο. Η σύζυγος του Ανδρέα Γεωργίου μοιράστηκε στο Instagram μερικές τρυφερές στιγμές από την έξοδό τους, με τον ίδιο να ακολουθεί λίγες ώρες αργότερα με δική του ανάρτηση, επιβεβαιώνοντας την καθημερινή τους τρυφερή επικοινωνία με τη μικρή.

 

Η ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου

Πρόσφατα, το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου απόλαυσε ξεχωριστές στιγμές στην καρδιά της Ρώμης. Το ταξίδι ήρθε μετά από μία ακόμη αξέχαστη εξόρμηση στο Παρίσι, με αφορμή τα γενέθλια της Σιμώνης Χριστοδούλου

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΣΙΜΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
