Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Bάπτισαν την κόρη τους!

Τα δύο ονόματα, η διακόσμηση και το γλέντι μετά το μυστήριο

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Βάπτιση κόρης Ανδρέα Γεωργίου- Σιμώνης Χριστοδούλου - Βίντεο από το γλέντι/ instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου βάπτισαν την κόρη τους, Μιράντα - Βασιλική, στην Αγία Νάπα.
  • Η βάπτιση πραγματοποιήθηκε σε γραφικό εκκλησάκι με θέα τη θάλασσα και ακολούθησε γλέντι σε παραλιακό μαγαζί.
  • Η διακόσμηση της βάπτισης ήταν σε ιβουάρ τόνους με κίτρινες πινελιές και περιλάμβανε αψίδες με τα ονόματα της νεοφώτιστης.
  • Η κόρη τους γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 2025 και είναι περίπου 10 μηνών.
  • Ο γάμος του ζευγαριού έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στην Κύπρο.

To κοριτσάκι τους βάπτισαν χθες, ο Ανδρέας Γεωργίου και η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου.

Χριστοδούλου- Γεωργίου στη βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Χριστοδούλου- Γεωργίου στη βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Η κόρη τους πήρε δύο ονόματα: Μιράντα - Βασιλική και οι γονείς γλέντησαν αυτή τη σημαντική μέρα με αγαπημένους φίλους, συνεργάτες και τις οικογένειες τους.

O Ανδρέας Γεωργίου κρατώντας αγκαλιά την κόρη του/ instagram

O Ανδρέας Γεωργίου κρατώντας αγκαλιά την κόρη του/ instagram

H βάπτιση της μικρής έγινε στην Αγία Νάπα, με θέα τη θάλασσα. Από τα instastories που δημοσίευαν οι καλεσμένοι του ζευγαριού, το μυστήριο έγινε πιθανότατα στο γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Θέκλας, που θυμίζει κυκλαδίτικο εξωκκλήσι, ενώ μετά ακολούθησε γλέντι με πολύ χορό και μουσική σε παραλιακό μαγαζί στην ίδια περιοχή.

Bάπτιση κόρης Σιμώνης Χριστοδούλου- Ανδρέα Γεωργίου/ instagram

Bάπτιση κόρης Σιμώνης Χριστοδούλου- Ανδρέα Γεωργίου/ instagram

Bάπτιση κόρης Σιμώνης Χριστοδούλου- Ανδρέα Γεωργίου/ instagram

Bάπτιση κόρης Σιμώνης Χριστοδούλου- Ανδρέα Γεωργίου/ instagram

Γεωργίου- Χριστοδούλου: Η διακόσμηση στη βάπτιση της κόρης τους

Η διακόσμηση στη βάπτιση κινήθηκε σε ιβουάρ τόνους με κίτρινες πινελιές, συνδυάζοντας το minimal με ρομαντισμό και καλοκαιρινή φρεσκάδα.

Γεωργίου- Χριστοδούλου: Η διακόσμηση στη βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Γεωργίου- Χριστοδούλου: Η διακόσμηση στη βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Στο φόντο υπήρχαν τρεις μεγάλες αψιδωτές κατασκευές σε εκρού απόχρωση. Η κεντρική αψίδα είχε γραμμένα τα δύο ονόματα της νεοφώτιστης, «Miranda Vasiliki», γραμμένα με χρυσό χρώμα.

Γεωργίου- Χριστοδούλου: Η διακόσμηση στη βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Γεωργίου- Χριστοδούλου: Η διακόσμηση στη βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Στη δεξιά αψίδα αναγραφόταν η ημερομηνία της βάπτισης, 07.06.2026 και στην αριστερή η λέξη «WELCOME». Τα λουλούδια ήταν λευκά 
τριαντάφυλλα με μικρά λευκά άνθη και πράσινο φύλλωμα.

Γεωργίου- Χριστοδούλου: Η διακόσμηση στη βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Γεωργίου- Χριστοδούλου: Η διακόσμηση στη βάπτιση της κόρης τους/ instagram

Mετά το μυστήριο ακολούθησε γλέντι σε παραλιακό μαγαζί της Αγίας Νάπας που κράτησε μέχρι αργά τη νύχτα. Οι καλεσμένοι και το ζευγάρι διασκέδασαν με ζωντανή μουσική και πολύ χορό.

To ζευγάρι υποδέχτηκε την κόρη του στις 26 Αυγούστου του 2025. Το κοριτσάκι είναι περίπου 10 μηνών. Ο γάμος τους έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στην Κύπρο.

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