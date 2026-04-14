Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους

Η εξομολόγηση του Ανδρέα Γεωργίου για τη Σιμώνη Χριστοδούλου και το μωρό τους/ Βίντεο: Breakfast@Star

Μια σειρά από τρυφερά, οικογενειακά ενσταντανέ μοιράστηκαν ο Ανδρέας Γεωργίου κι η Σιμώνη Χριστοδούλου στα προφίλ τους στο Instagram, με πρωταγωνίστρια την όμορφη κορούλα τους.

Δεεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι δημοσιεύει στιγμές γεμάτες αγκαλιές και συναίσθημα, αυτή τη φορά έδωσε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ημερών που πέρασαν μαζί.

Στιγμιότυπα από ηλιοβασιλέματα, ήρεμες βόλτες, οικογενειακές αγκαλιές και στιγμές παράδοσης συνθέτουν ένα πασχαλινό σκηνικό γεμάτο ζεστασιά.

Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζουν είναι κι εκείνες από την εκκλησία, αποτυπώνοντας το κλίμα των ημερών, αλλά και την ανάγκη για σύνδεση και κοινές εμπειρίες. Στο πλευρό της Σιμώνης, ο Ανδρέας Γεωργίου δείχνει πιο χαρούμενος και ήρεμος από ποτέ, απολαμβάνοντας τον ρόλο του ως πατέρας.

Η μικρή τους κόρη αποτελεί ξεκάθαρα το επίκεντρο της ζωής τους, με το ζευγάρι να χτίζει καθημερινά μια οικογένεια βασισμένη στην αγάπη και τη συντροφικότητα. Το πασχαλινό αυτό καρουζέλ δεν είναι απλώς μια ανάρτηση, αλλά μια μικρή υπενθύμιση της αξίας των απλών, ουσιαστικών στιγμών.