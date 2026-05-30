Kia EV4 και PV5: Τα νέα βραβεία που κατέκτησαν

Η Kia Corporation κέρδισε κορυφαίες διακρίσεις στα βραβεία Red Dot: Product Design 2026, με το Kia EV4 να λαμβάνει την υψηλότερη διάκριση του διαγωνισμού «Best of the Best»  και το Kia PV5 να αναγνωρίζεται με το βραβείο «Winner», ενώ η πλατφόρμα κινητών ρομπότ MobED, ανακηρύχθηκε επίσης «Winner». Αυτό το επίτευγμα ενισχύει την παγκόσμια ηγετική θέση της Kia στον σχεδιασμό και αντικατοπτρίζει τη συνεχή επίδραση της φιλοσοφίας σχεδιασμού «Opposites United» στην παροχή καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων κινητικότητας με επίκεντρο τον χρήστη.
Γιατί το Kia EV4 ονομάστηκε «Best of the Best»;
Το Kia EV4 αναγνωρίστηκε για την τολμηρή, καινοτόμο προσέγγισή του στο σχεδιασμό sedan, εισάγοντας μια νέα τυπολογία στην παραδοσιακή κατηγορία. Αναπτυγμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία σχεδιασμού «Opposites United» της Kia, το EV4 διαθέτει μια εντυπωσιακή σιλουέτα fastback που αμφισβητεί τις συμβάσεις, ενώ η έκδοση hatchback ενισχύει περαιτέρω την ευελιξία συνδυάζοντας συμπαγείς, δυναμικές αναλογίες με πρακτικότητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών.

Πώς το Kia PV5 καταδεικνύει τη στρατηγική σχεδιασμού PBV της Kia;
Το Kia PV5, που βραβεύτηκε με το βραβείο «Winner», παρουσιάζει την πρωτοποριακή στρατηγική της Kia «Platform Beyond Vehicle» (PBV) και την αρθρωτή σχεδιαστική της προσέγγιση.Διαθέτει κοινό σχεδιασμό μπροστινού μέρους σε συνδυασμό με ευέλικτες πίσω μονάδες που μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης. Η γκάμα περιλαμβάνει μοντέλα Passenger, Cargo, WAV (Wheel Accessible Vehicle) και Crew – το καθένα σχεδιασμένο για να προσφέρει βελτιστοποιημένο χώρο, πρακτικότητα και χρηστικότητα, διατηρώντας παράλληλα μια συνεπή σχεδιαστική ταυτότητα. Η αναγνώριση προσθέτει στην αυξανόμενη λίστα επιτευγμάτων του PV5, μετά το πρόσφατο Χρυσό βραβείο του στα Βραβεία iF Design 2026.

Τι κάνει το MobED της HMG νικητή του βραβείου Red Dot;
Αναπτυγμένο από το Robotics LAB, το MobED (Mobile Eccentric Droid) είναι μια πλατφόρμα κινητών ρομπότ σχεδιασμένη να λειτουργεί σε ποικίλα εδάφη και εφαρμογές. Το MobED ενσαρκώνει τη φιλοσοφία σχεδιασμού «Refined Edge» της Robotics LAB - μια προσέγγιση που επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση του τρόπου με τον οποίο τα ρομπότ ενσωματώνονται στο καθημερινό ανθρώπινο περιβάλλον. Το MobED είναι μια πλατφόρμα κινητικότητας επόμενης γενιάς σχεδιασμένη για προηγμένη προσαρμοστικότητα και επεκτασιμότητα. Το μοντέλο παραγωγής, που 

