Άγιο Φως: Σε «πολεμικές» συνθήκες η Αφή του από τον Πανάγιο Τάφο

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος για το τι θα γίνει με το Άγιο Φως (30/3/2026)

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα, εν μέσω των ιδιαίτερα τεταμένων συνθηκών που επικρατούν στη Μέση Ανατολή, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας. Όπως προκύπτει από όσα είπε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Γιώργο Ευγενίδη ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος, καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της αποστολής, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η πολεμική συγκυρία.

Ο Σεβασμιώτατος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, υπογραμμίζοντας ότι «είναι εκπεφρασμένη η θέση της κυβερνήσεως η οποία αποσκοπεί στο να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να μεταβούμε στα Ιεροσόλυμα, να παραλάβουμε το Άγιο Φως και να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τη σαφή πρόθεση της ελληνικής πλευράς να διατηρήσει ζωντανή μια παράδοση με ιδιαίτερο θρησκευτικό και συμβολικό χαρακτήρα για τον ελληνισμό.

Παράλληλα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν φαίνεται πιθανό να ματαιωθεί πλήρως η μεταφορά του Αγίου Φωτός. «Η διάθεσή μας και ο προγραμματισμός μας είναι να μπορέσουμε, βάσει των συνθηκών, να μεταβούμε στα Ιεροσόλυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την υλοποίηση της αποστολής.

Στο τραπέζι παραμένουν και εναλλακτικά σενάρια, όπως η μετάβαση μέσω τρίτων χωρών. Όπως αποκάλυψε ο Μητροπολίτης, «υπάρχει τέτοια προοπτική» αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετακίνησης μέσω Αιγύπτου ή Ιορδανίας και στη συνέχεια οδικώς προς το Ισραήλ. Το συγκεκριμένο σχέδιο, αν και πιο σύνθετο, φαίνεται να αποτελεί μια ρεαλιστική λύση σε περίπτωση που οι απευθείας μετακινήσεις καταστούν αδύνατες.

Ωστόσο, αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με τη μορφή που θα λάβει η τελετή της Αφής στον Πανάγιο Τάφο. Ο Σεβασμιώτατος σημείωσε ότι «δεν θα μπορέσει να υπάρξει μια τέτοιου είδους συμμετοχή», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι περιορισμοί θα είναι σημαντικοί και ότι πιθανόν η παρουσία να είναι εξαιρετικά περιορισμένη, σε αντίθεση με όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια.

Παρά τις δυσκολίες, η Εκκλησία εκφράζει την ελπίδα για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. «Και εμείς κάνουμε την προσευχή μας να ειρηνεύσουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή», τόνισε ο Μητροπολίτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ειρήνης τόσο για την ασφάλεια της αποστολής όσο και για την ευρύτερη σταθερότητα.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για την οριστικοποίηση των σχεδίων, με τις εξελίξεις στο πεδίο να καθορίζουν την τελική απόφαση.