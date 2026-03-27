Aνησυχία για το αν θα έρθει το Άγιο Φως στην Αθήνα λόγω του πολέμου

Αυστηρά μέτρα στον Πανάγιο Τάφο – Πώς σχεδιάζεται να έρθει στην Αθήνα

Άγιο Φως: Ανησυχία για το πώς θα έρθει τη φετινή Ανάσταση στην Αθήνα (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανησυχία για την άφιξη του Αγίου Φωτός στην Αθήνα λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην έρθει το Άγιο Φως.
  • Το Υπουργείο Εξωτερικών θα στείλει κυβερνητικό αεροσκάφος για την παραλαβή του Αγίου Φωτός μόλις ανοίξει ο εναέριος χώρος.
  • Οι ισραηλινές αρχές ζητούν ολοκλήρωση εργασιών στον Πανάγιο Τάφο έως την Τετάρτη και μέτρα ασφαλείας για τους πιστούς.
  • Επιτρέπεται η παρουσία έως 50 ατόμων στον ναό αν τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τελεστεί η Ανάσταση χωρίς να φτάσει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο στη χώρα μας άφησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, λόγω της κατάστασης πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συναγερμό βρίσκεται και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει συγκεκριμένα πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα το βράδυ της Ανάστασης.  

Θα αποσταλεί κυβερνητικό αεροσκάφος, με αποστολή έως πέντε ατόμων, μόλις ανοίξει ο εναέριος χώρος. Το αεροσκάφος θα παραμείνει στο αεροδρόμιο και θα αναχωρήσει για την Αθήνα μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισραηλινές αρχές, με σχετική ανακοίνωση, ζητούν να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στον Πανάγιο Τάφο έως την Τετάρτη και να υπάρχει καταφύγιο για τους πιστούς σε περίπτωση επίθεσης.

Αυστηρά μέτρρα ασφάλειας το φετινό Πάσχα στον Πανάγιο Τάφο  

Αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσει, δε θα πραγματοποιηθεί η τελετή, ενώ είναι πιθανό να επιτραπεί η είσοδος στον ναό μόνο στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Εφόσον πληρούνται τα μέτρα ασφαλείας, θα επιτραπεί η παρουσία έως 50 ατόμων στον ναό για την Αφή του Αγίου Φωτός.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
