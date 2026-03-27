Aνησυχία για το αν θα έρθει το Άγιο Φως στην Αθήνα λόγω του πολέμου

Άγιο Φως: Ανησυχία για το πώς θα έρθει τη φετινή Ανάσταση στην Αθήνα (βίντεο Star)

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τελεστεί η Ανάσταση χωρίς να φτάσει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο στη χώρα μας άφησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, λόγω της κατάστασης πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συναγερμό βρίσκεται και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει συγκεκριμένα πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα το βράδυ της Ανάστασης.

Θα αποσταλεί κυβερνητικό αεροσκάφος, με αποστολή έως πέντε ατόμων, μόλις ανοίξει ο εναέριος χώρος. Το αεροσκάφος θα παραμείνει στο αεροδρόμιο και θα αναχωρήσει για την Αθήνα μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισραηλινές αρχές, με σχετική ανακοίνωση, ζητούν να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στον Πανάγιο Τάφο έως την Τετάρτη και να υπάρχει καταφύγιο για τους πιστούς σε περίπτωση επίθεσης.

Αυστηρά μέτρρα ασφάλειας το φετινό Πάσχα στον Πανάγιο Τάφο

Αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσει, δε θα πραγματοποιηθεί η τελετή, ενώ είναι πιθανό να επιτραπεί η είσοδος στον ναό μόνο στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Εφόσον πληρούνται τα μέτρα ασφαλείας, θα επιτραπεί η παρουσία έως 50 ατόμων στον ναό για την Αφή του Αγίου Φωτός.

