Κατερίνα Νοτοπούλου: «Πρακτικά δεν ακούω, βασίζομαι στη χειλεανάγνωση»

Η Κατερίνα Νοτοπούλου μίλησε για την απώλεια της ακοής της περιγράφοντας πώς επηρεάζει την καθημερινότητά της μετά το αυτοάνοσο που εμφάνισε το 2015. Η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην εμπειρία της σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ανθή Σαλαγκούδη για τη διαδικτυακή εκπομπή FEMALE στο ΚΛΙΚ.

Στη συζήτηση, η Κατερίνα Νοτοπούλου περιέγραψε ότι η απώλεια της ακοής της οφείλεται σε σπάνιο και σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα που εκδηλώθηκε πριν από 9 χρόνια. Όπως εξήγησε, η κατάσταση αυτή παραμένει μέρος της καθημερινής της ζωής και απαιτεί συγκεκριμένες προσαρμογές ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία της.

