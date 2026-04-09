Ducati 2026: Δυναμική παρουσία στη Moto Expo με 7 πρεμιέρες

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με δυναμική παρουσία ολοκλήρωσε η Ducati τη συμμετοχή της στη Moto Expo 2026, τη μεγαλύτερη ετήσια έκθεση μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε από 1 έως 5 Απριλίου στο Metropolitan Expo.

Σε έναν χώρο αφιερωμένο στο Ducati DNA, η μάρκα ανέδειξε τον σύγχρονο χαρακτήρα της μέσα από μια δυναμική γκάμα μοντέλων, με υψηλές επιδόσεις, ξεχωριστή σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και αυθεντικό ιταλικό πάθος.

Συνολικά, 15 εμβληματικά μοντέλα βρέθηκαν στο επίκεντρο, εκ των οποίων 7 παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οι νέες Panigale V4 R, Diavel V4 RS, Hypermotard 890 SP, Monster και DesertX αποκαλύφθηκαν αποκλειστικά στο κοινό της έκθεσης Moto Expo 2026, μαζί με τις νέες εκδόσεις Desmo 450 MX Factory και Multistrada V4 Rally.

Η εμπειρία Ducati δεν περιορίστηκε στις πρεμιέρες, αλλά εκφράστηκε εξίσου μέσα από υφιστάμενα μοντέλα που αποτυπώνουν κάθε πτυχή της φιλοσοφίας της. Από τα Scrambler Icon και Monster έως τα Hypermotard 698 RVE και Multistrada V2 S, αλλά και τις πιο εξελιγμένες προτάσεις όπως οι Multistrada V4 Pikes Peak και Multistrada V4 Rally Travel & Radar, καθώς και η Desmo450 MX, η γκάμα ανέδειξε τη συνοχή και τη δυναμική της μάρκας σε κάθε riding style.

Η παρουσία της Ducati στη Moto Expo 2026 επιβεβαίωσε τη διαχρονικά ισχυρή σχέση της μάρκας με το ελληνικό κοινό της μοτοσυκλέτας, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον που συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τα μοντέλα της, τόσο για την αυθεντικότητα τους όσο και για τη μοναδική εμπειρία που προσφέρουν.

Η Ducati ευχαριστεί θερμά όλους τους επισκέπτες που βρέθηκαν στο περίπτερό της και μοιράστηκαν από κοντά το πάθος για τη μοτοσυκλέτα, σε μία ακόμη σημαντική διοργάνωση για τον κόσμο των δύο τροχών.

