Ιωάννα Τούνη: Καφές με τον σύντροφό της και επιστροφή στις προπονήσεις

Σταδιακά φαίνεται πως προσπαθεί να επανέλθει στους ρυθμούς της καθημερινότητας η Ιωάννα Τούνη, λίγες μόλις ημέρες μετά τη δικαστική εξέλιξη που της έφερε μια πρώτη αίσθηση δικαίωσης για την πολύκροτη υπόθεση revenge porn που την ταλαιπώρησε επί εννέα ολόκληρα χρόνια. Την ίδια στιγμή, όμως, ήρθε αντιμέτωπη και με μια νέα, απρόσμενη περιπέτεια, η οποία επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ψυχολογική της κατάσταση.

Η γνωστή influencer, η οποία διατηρεί μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν διστάζει να μοιράζεται προσωπικές στιγμές και σκέψεις με τους διαδικτυακούς της φίλους, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό, θέλησε να δώσει τη δική της εκδοχή για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, περιγράφοντας με έντονη συναισθηματική φόρτιση την εμπειρία της.

«Πώς έσπασε ο διάολος το πόδι του; Και μία έξοδο που τόσο πολύ περίμενα, μία λυτρωτική έξοδος έτσι, με την παρέα μου αφού νικήσαμε σε ένα δικαστήριο μετά από εννιά χρόνια… δίπλα μου ακριβώς έτυχε να κάθεται ο κακοποιητής μου. Ο άνθρωπος ο οποίος εκούσια, με τη θέλωσή του, με πλήρη γνώση, σήκωσε το τηλέφωνό του και τράβηξε εμένα σε ερωτική στιγμή μαζί με τον κολλητό του εν αγνοία μου. Πράγμα το οποίο αποδείχτηκε και από το δικαστήριο και πλέον δεν είναι απλά κατηγορούμενος, είναι ένοχος. Ένοχος για κακούργημα, ξαναλέω. Αλλά επειδή η δικαιοσύνη μάλλον είναι μία έννοια αόριστη, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δε θα μπει ποτέ φυλακή. Είναι έξω με αναστολή.

Και φυσικά εφόσον δεν του επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο, εφόσον και εγώ δεν του ζήτησα καμία χρηματική αποζημίωση, καθώς δεν ήθελα φυσικά τα λεφτά του, το μόνο που ήθελα είναι ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης, βγήκε λοιπόν και αυτός να γιορτάσει τη νίκη του, γιατί πρακτικά το όνομά του δεν μαθεύτηκε ποτέ, δεν πλήρωσε ποτέ κανένα χρηματικό ποσό πουθενά και δεν μπήκε φυλακή, ούτε πρόκειται να μπει. Εννοείται πως ένιωσα πάρα πολύ άσχημα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παρά τη δύσκολη αυτή συγκυρία, λίγα 24ωρα αργότερα η Ιωάννα Τούνη δείχνει να κάνει μια προσπάθεια να αφήσει πίσω της τα γεγονότα και να επιστρέψει σε μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα. Μέσα από νέα στιγμιότυπα που ανάρτησε, αποκάλυψε πως το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης επέλεξε να ξεκινήσει τη μέρα της χαλαρά, πηγαίνοντας για καφέ στο κατάστημα που διατηρεί ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, στην περιοχή της Τούμπας.

Στη συνέχεια, επανήλθε και στο πρόγραμμα των προπονήσεών της, δείχνοντας έμπρακτα την προσπάθειά της να ξαναβρεί την ισορροπία και τη ρουτίνα της.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, μετά από μια μακρά και ψυχοφθόρα διαδικασία, η ίδια ένιωσε για πρώτη φορά ανακούφιση, καθώς το δικαστήριο προχώρησε στην καταδίκη των δύο κατηγορουμένων για τη διαρροή του επίμαχου βίντεο. Ωστόσο, η ανακούφιση αυτή δεν κράτησε πολύ, αφού λίγες ημέρες αργότερα, το βράδυ της Παρασκευής, ήρθε αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη εμπειρία, όταν κατά τη διάρκεια εξόδου της συνάντησε τυχαία έναν από τους καταδικασθέντες.

Η αντίδρασή της ήταν άμεση και έντονη. Σε κατάσταση μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης, προχώρησε στη δημοσίευση βίντεο στα social media, μέσα από το οποίο αποκάλυψε το πρόσωπο και το όνομά του, χωρίς να γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να κινηθούν νομικές διαδικασίες εις βάρος της, οδηγώντας σε μήνυση και, στη συνέχεια, στη σύλληψή της.

Όπως έγινε γνωστό, η ίδια παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη. Παρά την αναστάτωση, φαίνεται πλέον αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά, προσπαθώντας να διαχειριστεί όσα συνέβησαν και να επαναφέρει την καθημερινότητά της σε πιο ήρεμους ρυθμούς.