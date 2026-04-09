Ιωάννα Τούνη: Καφές με τον σύντροφό της και επιστροφή στις προπονήσεις

Βρίσκει ξανά την καθημερινότητά της

09.04.26 , 18:51 Εντολή Νετανιάχου να ξεκινήσουν «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο
09.04.26 , 18:05 Μέση Ανατολή: Πάνω από 3.000 οι νεκροί στο Ιράν
09.04.26 , 17:40 Κατερίνα Νοτοπούλου: «Πρακτικά δεν ακούω, βασίζομαι στη χειλεανάγνωση»
09.04.26 , 17:38 Ιωάννα Τούνη: Καφές με τον σύντροφό της και επιστροφή στις προπονήσεις
09.04.26 , 17:31 Ducati 2026: Δυναμική παρουσία στη Moto Expo με 7 πρεμιέρες
09.04.26 , 17:28 Μίκαελ Σουμάχερ: Συγκινεί η 29χρονη κόρη του Τζίνα - «Έπρεπε κάτι να κάνω»
09.04.26 , 16:46 «Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Τα νέα πακέτα χρηματοδότησης
09.04.26 , 16:43 Άρης στον Κριό: Ποια ζώδια θα πιεστούν
09.04.26 , 16:29 Φωτεινή Πετρογιάννη: Στην Κέρκυρα με τον σύζυγο και τον μοναχογιο τους
09.04.26 , 16:27 Τραυματισμός 14χρονου με ποδήλατο σε αυτοσχέδια πίστα στον Υμηττό
09.04.26 , 16:12 Ποιες χώρες του ΝΑΤΟ θέλει να «τιμωρήσει» ο Τραμπ
09.04.26 , 16:03 Κατερίνα Καραβάτου: Τα ιδιαίτερα πασχαλινά αβγά που έβαψε με τα παιδιά της
09.04.26 , 15:29 Θέμα μουφτήδων στη Θράκη βάζει ξανά η Άγκυρα - Ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας
09.04.26 , 15:18 Σίσσυ Χρηστίδου: Έβαψε τα πασχαλινά αυγά μαζί με τους καλύτερους βοηθούς
09.04.26 , 14:31 «Αργοναύτες: Η Οργή Του Ποσειδώνα» σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
Ανακαλείται φέτα γνωστής επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακή εξόρμηση στην παραλία της Κορίνθου
Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»
Μarket pass: Νωρίτερα η πληρωμή - Ποιοι είναι δικαιούχοι
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στην Αράχωβα με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Καιρός Πάσχα: Οι 12 περιοχές που θα κάνουν βροχερή Ανάσταση
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
  • Η Ιωάννα Τούνη προσπαθεί να επανέλθει στην καθημερινότητά της μετά από δικαστική απόφαση για την υπόθεση revenge porn που την ταλαιπωρεί 9 χρόνια.
  • Συνάντησε τυχαία έναν από τους καταδικασθέντες και δημοσίευσε βίντεο αποκαλύπτοντας το όνομά του, κάτι που οδήγησε σε νομικές διαδικασίες εναντίον της.
  • Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και αφέθηκε ελεύθερη.
  • Αν και η δικαιοσύνη δεν επιβλήθηκε αυστηρά στον κακοποιητή της, η Τούνη προσπαθεί να προχωρήσει και να επαναφέρει τη ρουτίνα της.
  • Επέστρεψε στις προπονήσεις και βγήκε για καφέ με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Σταδιακά φαίνεται πως προσπαθεί να επανέλθει στους ρυθμούς της καθημερινότητας η Ιωάννα Τούνη, λίγες μόλις ημέρες μετά τη δικαστική εξέλιξη που της έφερε μια πρώτη αίσθηση δικαίωσης για την πολύκροτη υπόθεση revenge porn που την ταλαιπώρησε επί εννέα ολόκληρα χρόνια. Την ίδια στιγμή, όμως, ήρθε αντιμέτωπη και με μια νέα, απρόσμενη περιπέτεια, η οποία επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ψυχολογική της κατάσταση.

 

Η γνωστή influencer, η οποία διατηρεί μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν διστάζει να μοιράζεται προσωπικές στιγμές και σκέψεις με τους διαδικτυακούς της φίλους, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό, θέλησε να δώσει τη δική της εκδοχή για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, περιγράφοντας με έντονη συναισθηματική φόρτιση την εμπειρία της.

«Πώς έσπασε ο διάολος το πόδι του; Και μία έξοδο που τόσο πολύ περίμενα, μία λυτρωτική έξοδος έτσι, με την παρέα μου αφού νικήσαμε σε ένα δικαστήριο μετά από εννιά χρόνια… δίπλα μου ακριβώς έτυχε να κάθεται ο κακοποιητής μου. Ο άνθρωπος ο οποίος εκούσια, με τη θέλωσή του, με πλήρη γνώση, σήκωσε το τηλέφωνό του και τράβηξε εμένα σε ερωτική στιγμή μαζί με τον κολλητό του εν αγνοία μου. Πράγμα το οποίο αποδείχτηκε και από το δικαστήριο και πλέον δεν είναι απλά κατηγορούμενος, είναι ένοχος. Ένοχος για κακούργημα, ξαναλέω. Αλλά επειδή η δικαιοσύνη μάλλον είναι μία έννοια αόριστη, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δε θα μπει ποτέ φυλακή. Είναι έξω με αναστολή.

Και φυσικά εφόσον δεν του επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο, εφόσον και εγώ δεν του ζήτησα καμία χρηματική αποζημίωση, καθώς δεν ήθελα φυσικά τα λεφτά του, το μόνο που ήθελα είναι ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης, βγήκε λοιπόν και αυτός να γιορτάσει τη νίκη του, γιατί πρακτικά το όνομά του δεν μαθεύτηκε ποτέ, δεν πλήρωσε ποτέ κανένα χρηματικό ποσό πουθενά και δεν μπήκε φυλακή, ούτε πρόκειται να μπει. Εννοείται πως ένιωσα πάρα πολύ άσχημα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παρά τη δύσκολη αυτή συγκυρία, λίγα 24ωρα αργότερα η Ιωάννα Τούνη δείχνει να κάνει μια προσπάθεια να αφήσει πίσω της τα γεγονότα και να επιστρέψει σε μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα. Μέσα από νέα στιγμιότυπα που ανάρτησε, αποκάλυψε πως το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης επέλεξε να ξεκινήσει τη μέρα της χαλαρά, πηγαίνοντας για καφέ στο κατάστημα που διατηρεί ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, στην περιοχή της Τούμπας. 

Ιωάννα Τούνη: Καφές με τον σύντροφό της και επιστροφή στις προπονήσεις

Στη συνέχεια, επανήλθε και στο πρόγραμμα των προπονήσεών της, δείχνοντας έμπρακτα την προσπάθειά της να ξαναβρεί την ισορροπία και τη ρουτίνα της.

Ιωάννα Τούνη: Καφές με τον σύντροφό της και επιστροφή στις προπονήσεις

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, μετά από μια μακρά και ψυχοφθόρα διαδικασία, η ίδια ένιωσε για πρώτη φορά ανακούφιση, καθώς το δικαστήριο προχώρησε στην καταδίκη των δύο κατηγορουμένων για τη διαρροή του επίμαχου βίντεο. Ωστόσο, η ανακούφιση αυτή δεν κράτησε πολύ, αφού λίγες ημέρες αργότερα, το βράδυ της Παρασκευής, ήρθε αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη εμπειρία, όταν κατά τη διάρκεια εξόδου της συνάντησε τυχαία έναν από τους καταδικασθέντες.

Η αντίδρασή της ήταν άμεση και έντονη. Σε κατάσταση μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης, προχώρησε στη δημοσίευση βίντεο στα social media, μέσα από το οποίο αποκάλυψε το πρόσωπο και το όνομά του, χωρίς να γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να κινηθούν νομικές διαδικασίες εις βάρος της, οδηγώντας σε μήνυση και, στη συνέχεια, στη σύλληψή της.

Όπως έγινε γνωστό, η ίδια παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη. Παρά την αναστάτωση, φαίνεται πλέον αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά, προσπαθώντας να διαχειριστεί όσα συνέβησαν και να επαναφέρει την καθημερινότητά της σε πιο ήρεμους ρυθμούς.

