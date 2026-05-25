Νέο τροχαίο με αυτοκίνητο να «καρφώνεται» στο πίσω μέρος φορτηγού, συνέβη στη Ζαχάρω. Σε παρόμοιο τροχαίο, τα ξημερώματα της Κυριακής, έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο ένας 29χρονος.

Αυτή τη φορά, λίγο πριν τις έξι το πρωί της Δευτέρας (25/5), το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα εξόδου από τη Ζαχάρω προς Κυπαρισσία, με αποτέλεσμα να προσκρούσει ευτυχώς με χαμηλή ταχύτητα στο πίσω μέρος μιας έμφορτης πλατφόρμας νταλίκας που ήταν σταθμευμένη εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, η οδηγός και η συνεπιβάτιδα ευτυχώς δεν υπέστησαν κάποιο τραυματισμό, ωστόσο, προβληματισμό προκαλεί το δεύτερο αυτό παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο σημείο της οδού μέσα σε 24 ώρες.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 29χρονος που έχασε τη ζωή του χθες (24/5/2026), είχε πέσει κι εκείνος στο πίσω μέρος φορτηγού την ώρα που επέστρεφε στην υπηρεσία του. Ήταν ΕΠΟΠ στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα και είχε μεταβεί για Σαββατοκύριακο στον τόπο καταγωγής του, στο Αρτίκι Μεσσηνίας. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητό του έγινε μια άμορφη μάζα σιδερικών, με τον 29χρονο να χάνει τη ζωή του ακαριαία.

Το Α.Τ. Ζαχάρως έχει επιληφθεί της υπόθεσης του τροχαίου, ερευνώντας τα αίτια που το προκάλεσαν.