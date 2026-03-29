«Πράσινο» φως Νετανιάχου για χερσαία εισβολή στον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να «επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

«Στον Λίβανο, μόλις διέταξα την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να εξουδετερωθεί οριστικά η απειλή εισβολής και να απομακρυνθούν από τα σύνορα τα πυρά αντιαρματικών πυραύλων», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ενώ υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον βορρά», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος της απόφασης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες εγείρουν φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Ο Νετανιάχου άναψε συνεπώς «πράσινο φως» για περαιτέρω προέλαση στον Λίβανο, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τα τεκταινόμενα στην περιοχή, όπως εξήγησε ο Διευθυντής Σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου.

Χερσαία εισβολή μέσω Ιράκ φοβούνται οι Φρουροί της Επανάστασης

Συνεχίζοντας ο Ηλίας Παπανικολάου στο αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ, τόνισε πως, το Star είναι σε θέση να γνωρίζει από ανεξάρτητες πηγές, ότι οι Ιρανοί φοβούνται χερσαία εισβολή από περιοχές του κουρδικού Ιράκ προς τα βόρεια σύνορα της χώρας, και συγκεκριμένα προς την πόλη Ταμπρίζ, την αρχαία Ταυρίδα.

Η Ταμπρίζ είναι μια σημαντική πόλη ενάμισι εκατομμυρίου, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν.

Τα γεγονότα «τρέχουν», με αυτές τις δύο παραμέτρους να είναι πολύ σημαντικές για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος δε σε ένα τρίτο κομβικό στοιχείο, ο Διευθυντής Σύνταξης του Star, σχολίασε το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων.

Όπως είπε, «τις τελευταίες 15 μέρες, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, έχουμε συνεχώς "αόρατα" πεδία μάχης στον κυβερνοχώρο, με τους Ιρανούς να επιτίθενται σε υποδομές στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών και τις ΗΠΑ να προσπαθούν να αμυνθούν».

«Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι σε αυτόν τον πόλεμο μπορεί σε λίγο καιρό οι servers να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο απ' ό,τι παίζουν οι στρατιώτες» κατέληξε στην ανάλυσή του για τα «ανοιχτά» μέτωπα του πολέμου.

