«Πράσινο» φως Νετανιάχου για χερσαία εισβολή στον Λίβανο

Ανάλυση του διευθυντή σύνταξης του Star Ηλία Παπανικολάου

29.03.26 , 22:13 Κλήρωση Τζόκερ 29/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.800.000 ευρώ
29.03.26 , 21:20 1% Club: Πρεμιέρα με καλεσμένους την Κατερίνα Βρανά & τον Θανάση Πάτρα
29.03.26 , 20:55 «Πράσινο» φως Νετανιάχου για χερσαία εισβολή στον Λίβανο
29.03.26 , 20:15 Τροχαίο Εγνατία: Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν
29.03.26 , 20:14 Continental Tyres: Πήρε το βραβείο «Κατασκευαστής ελαστικών της χρονιάς»
29.03.26 , 18:55 Lingo: Πρεμιέρα με ρυθμό, γέλιο και τον Νίκο Μουτσινά σε μεγάλα κέφια!
29.03.26 , 18:38 Μαρινέλλα: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της
29.03.26 , 18:00 Πάσχα: Πόσο θα κοστίσει το αρνί και το κατσίκι
29.03.26 , 17:13 Ιερουσαλήμ: Απαγόρευσαν στον Λατίνο Πατριάρχη να μπει στον Πανάγιο Τάφο
29.03.26 , 16:14 Το Ιράν απειλεί το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln
29.03.26 , 15:50 ΠΑΣΟΚ: Ομόφωνη αλλαγή του καταστατικού - Τι αποφασίστηκε στο συνέδριο
29.03.26 , 15:15 Βαλεντίνα Καραγεωργίου: Τι είναι αυτό που τη γοητεύει σε έναν άντρα οδηγό;
29.03.26 , 15:12 Μαρινέλλα: Ποια είναι η αιτία θανάτου της μεγάλης ερμηνεύτριας
29.03.26 , 14:44 Θέλεις επίπεδη κοιλιά; Απόκτησέ τη με μόνο 7 λεπτά άσκηση τη μέρα!
29.03.26 , 14:34 Μελέτη: «Ο σύζυγός μου είναι ένα εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο στο σπίτι»
Η Ώρα της Γης: Γιατί σβήνουμε τα φώτα σήμερα για μία ώρα
Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία με καταιγίδες - Στο επίκεντρο και η Αττική
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Αλεξάνδρα Νίκα: Το cozy luxury look της με τσάντα YSL & μπαλαρίνες Chanel
Παπαγεωργίου: «Θέλω να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, ο Γιάννης στο δικό του»
Βούλγαρη: «Μετά το παιδί επαναπροσδιορίζεις τη σχέση με τον σύντροφό σου»
Τέλος οι δωρεάν τραπεζικοί λογαριασμοί
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Μπάρκα: Η συγκατοίκηση με τον σύντροφό της & το νέο σπίτι στην Καλαμάτα
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να «επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ

Το Ιράν απειλεί το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

«Στον Λίβανο, μόλις διέταξα την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να εξουδετερωθεί οριστικά η απειλή εισβολής και να απομακρυνθούν από τα σύνορα τα πυρά αντιαρματικών πυραύλων», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ενώ υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον βορρά», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος της απόφασης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες εγείρουν φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Ο Νετανιάχου άναψε συνεπώς «πράσινο φως» για περαιτέρω προέλαση στον Λίβανο, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τα τεκταινόμενα στην περιοχή, όπως εξήγησε ο Διευθυντής Σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου. 

Χερσαία εισβολή μέσω Ιράκ φοβούνται οι Φρουροί της Επανάστασης

Συνεχίζοντας ο Ηλίας Παπανικολάου στο αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ, τόνισε πως, το Star είναι σε θέση να γνωρίζει από ανεξάρτητες πηγές, ότι οι Ιρανοί φοβούνται χερσαία εισβολή από περιοχές του κουρδικού Ιράκ προς τα βόρεια σύνορα της χώρας, και συγκεκριμένα προς την πόλη Ταμπρίζ, την αρχαία Ταυρίδα.

Η Ταμπρίζ είναι μια σημαντική πόλη ενάμισι εκατομμυρίου, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν.

Τα γεγονότα «τρέχουν», με αυτές τις δύο παραμέτρους να είναι πολύ σημαντικές για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος δε σε ένα τρίτο κομβικό στοιχείο, ο Διευθυντής Σύνταξης του Star, σχολίασε το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων.

Όπως είπε, «τις τελευταίες 15 μέρες, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, έχουμε συνεχώς "αόρατα" πεδία μάχης στον κυβερνοχώρο, με τους Ιρανούς να επιτίθενται σε υποδομές στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών και τις ΗΠΑ να προσπαθούν να αμυνθούν».

«Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι σε αυτόν τον πόλεμο μπορεί σε λίγο καιρό οι servers να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο απ' ό,τι παίζουν οι στρατιώτες» κατέληξε στην ανάλυσή του για τα «ανοιχτά» μέτωπα του πολέμου.

 

