Τραμπ: Πιθανή επανέναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν εντός της εβδομάδας

«Θα μπορούσε να γίνει κάτι κατά τη διάρκεια των δυο επόμενων ημερών»

15.04.26 , 09:41 Τραμπ: Πιθανή επανέναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν εντός της εβδομάδας
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Alex Brandon)
Τραμπ: "Ο πόλεμος με το Ιράν είναι πολύ κοντά στο τέλος του" / ANT1
Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο περί ενδεχόμενης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν, ενώ αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν στην Ουάσιγκτον να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες για το άλλο βασικό μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

 

«Πρέπει να μείνεις εκεί πέρα, αλήθεια, διότι κάτι θα μπορούσε να γίνει κάτι κατά τη διάρκεια των δυο επόμενων ημερών», είπε ο αμερικανός πρόεδρος τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο της ταμπλόιντ New York Post η οποία βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ.

Η εφημερίδα εξήγησε πως ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε τηλεφώνημα της δημοσιογράφου της μερικά λεπτά αφού της είχε απαντήσει αρχικά ότι δεν ήταν πολύ πιθανό να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Πήρε να πει πως θεωρεί «πιο πιθανό» οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να επιστρέψουν διότι «ο στρατάρχης» (σ.σ. Ασίμ Μουνίρ, ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν) «κάνει σούπερ δουλειά».

Το σαββατοκύριακο, ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων, στις οποίες την Ουάσιγκτον αντιπροσώπευσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ήταν άκαρπος.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε χθες να ξαναρχίσουν «σοβαρές διαπραγματεύσεις», αφού επέμεινε, για ακόμη μια φορά, στο ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή την κρίση».

Όσον αφορά το άλλο μέτωπο του πολέμου, στο οποίο αναμετρώνται ο στρατός του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, προσκείμενο στο Ιράν, η ισραηλινή και η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησαν να αρχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις με σκοπό να υπάρξει διαρκής ειρήνη έπειτα από δυόμισι ώρες συνομιλιών, «παραγωγικών», ανάμεσα στους πρεσβευτές τους στην Ουάσιγκτον, των πρώτων του είδους από το 1993.

 

