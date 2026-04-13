Τραμπ: Ανέβασε σκίτσο AI που τον παρουσιάζει σαν να είναι ο Χριστός

Χαρακτήρισε τον Πάπα «αδύναμο» και «κάκιστο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αντιπαράθεση Τραμπ-Πάπα Λέων XIV κλιμακώνεται μετά από δηλώσεις του Πάπα κατά των πολέμων.
  • Ο Τραμπ αντέτεινε με σκληρή ανάρτηση, χαρακτηρίζοντας τον Πάπα "αδύναμο" και "κάκιστο".
  • Ο Πάπας δήλωσε ότι δεν φοβάται την κυβέρνηση Τραμπ και θα συνεχίσει να μιλά κατά του πολέμου.
  • Η ένταση αυξήθηκε με την ανάρτηση του Τραμπ ενός σκίτσου AI που τον απεικονίζει ως Χριστό, προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Ο Τραμπ κατέβασε το σκίτσο μετά τις έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από υποστηρικτές του.

Σε πρωτοφανή ένταση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Πάπα Λέων XIV, με τις τελευταίες εξελίξεις να προκαλούν αίσθηση σε διεθνές επίπεδο.

Αφορμή; Οι δηλώσεις του Πάπα.

Όπως μετέφερε η Έλγκα Νταϊφά στο κεντρικό δελτίο του Star, η ένταση πυροδοτήθηκε μετά από δηλώσεις του Ποντίφικα, ο οποίος, μετά τη λειτουργία του Σαββάτου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που κάνουν πολέμους. Τις απορρίπτει».

Η τοποθέτηση αυτή ερμηνεύτηκε ως έμμεση αιχμή προς τον Αμερικανό πρόεδρο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδρασή του.

πάπας

Η οργισμένη απάντηση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με σκληρή ανάρτηση, χαρακτηρίζοντας τον Πάπα «αδύναμο» και «κάκιστο», ενώ άφησε και αιχμές, υποστηρίζοντας ότι ο Ποντίφικας θα έπρεπε να του είναι «ευγνώμων» για την εκλογή του.

Από την πλευρά του, ο Πάπας δεν άφησε αναπάντητα τα σχόλια. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ξεκαθάρισε ότι δεν φοβάται την κυβέρνηση Τραμπ και υπογράμμισε ότι οι θέσεις του βασίζονται στο Ευαγγέλιο.

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνησή του. Αναφέρομαι στο Ευαγγέλιο. Θα συνεχίσω να μιλάω με δυνατή φωνή κατά του πολέμου», δήλωσε, επιμένοντας στη στάση του.

Το σκίτσο που προκάλεσε αντιδράσεις

τραμπ ai

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε ένα σκίτσο, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο απεικονίζεται ως μορφή που παραπέμπει στον Χριστό.

Στην εικόνα εμφανίζεται ο Τραμπ να φορά χιτώνα, να ακουμπά το χέρι του σε ασθενή και να τον «θεραπεύει», ενώ γύρω του υπάρχουν σύμβολα όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας και το Καπιτώλιο, αλλά και στρατιωτικά στοιχεία.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από υποστηρικτές του, με αποτέλεσμα, να την κατεβάσει λίγο αργότερα.

