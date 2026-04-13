Τραμπ: «Θα εξολοθρεύσουμε όποιο πλοίο πλησιάσει» - Ιράν: «Θα σας βυθίσουμε»

Ο κίνδυνος για την παγκόσμια αγορά ενέργειας

13.04.26 , 21:46 Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 50χρονο περιπτερά στα Εξάρχεια
13.04.26 , 21:26 Επιστροφή εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών- Κορίνθου, Αθηνών-Λαμίας
13.04.26 , 20:52 «Μπλόκο» σε Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια στο Ελ. Βενιζέλος
13.04.26 , 20:38 Σωτήρης Τζεβελέκος: Τι κάνει και πώς είναι σήμερα ο αγαπημένος ηθοποιός
13.04.26 , 20:36 Τραμπ: «Θα εξολοθρεύσουμε όποιο πλοίο πλησιάσει» - Ιράν: «Θα σας βυθίσουμε»
13.04.26 , 19:16 Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
13.04.26 , 19:11 Ξεκίνησε ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ
13.04.26 , 18:25 Ρόδος: Συγκινητική διάσωση τυφλής ελαφίνας
13.04.26 , 17:40 Μελέτης Ηλίας: Η σύζυγος, η καταγωγή και οι απαγορευμένες ουσίες
13.04.26 , 17:33 Κατερίνη: Έξι σκυλιά εγκλωβίστηκαν σε ταμιευτήρα άρδευσης
13.04.26 , 17:22 Επίδομα ανεργίας 2026: Τι αλλάζει σε ποσά, διάρκεια και προϋποθέσεις
13.04.26 , 17:16 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι «Τότε & τώρα» φωτογραφίες με τους γιους της!
13.04.26 , 16:59 Θριάσιο: Έπεσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών
13.04.26 , 16:28 Britney Spears: Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης - Στο πλευρό της οι γιοι της
13.04.26 , 15:57 Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Σίσσυ Χρηστίδου: Οι «Τότε & τώρα» φωτογραφίες με τους γιους της!
Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Επίδομα ανεργίας 2026: Τι αλλάζει σε ποσά, διάρκεια και προϋποθέσεις
Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Κοσμος
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 13/4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το κλείσιμο κρίσιμων θαλάσσιων διαδρόμων και τις εκατέρωθεν απειλές να προκαλούν ανησυχία για σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Όπως μετέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύ ρυθμό, ενώ η ρητορική από την πλευρά της Ουάσιγκτον γίνεται ολοένα και πιο σκληρή.

Ξεκίνησε ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ

Τραμπ: «Θα εξολοθρεύσουμε όποιο πλοίο πλησιάσει» - Ιράν: «Θα σας βυθίσουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε ιρανικό πλοίο προσεγγίσει αμερικανικές δυνάμεις θα βυθιστεί. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απαντά με αντίστοιχες απειλές, ενισχύοντας το κλίμα ανοιχτής αντιπαράθεσης στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που μεταφέρεται, η κατάσταση δεν αποκλείεται να οδηγήσει ακόμη και σε ναυτικές συγκρούσεις, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δε δείχνει διάθεση υποχώρησης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠ

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων "πλοίων ταχείας επίθεσης", επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή. Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος» αναφέρει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Ο κίνδυνος για την παγκόσμια αγορά ενέργειας

Η κλιμάκωση επηρεάζει άμεσα και τις διεθνείς ενεργειακές ροές και το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, γιατί από εκεί περνάει ένα πολύ μεγάλο μέρος της διεθνούς παραγωγής.

ορμουζ

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα μεταφέρονται μέσω αυτής της θαλάσσιας διαδρομής. Αν η περιοχή κλείσει ή γίνει επικίνδυνη λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων, αυτά τα φορτία δεν μπορούν να περάσουν κανονικά και καθυστερούν ή σταματούν.

Παράλληλα, πολλά πλοία που ήδη μεταφέρουν πετρέλαιο μπορεί να μείνουν εγκλωβισμένα και να μην μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με αποτέλεσμα να «κολλήσει» στην πράξη μέρος της παγκόσμιας διακίνησης ενέργειας.

Όταν μειώνεται ή διακόπτεται η ροή πετρελαίου στην αγορά, δημιουργείται ανισορροπία: η προσφορά πέφτει ενώ η ζήτηση παραμένει ίδια. Αυτό οδηγεί συνήθως σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, κάτι που τελικά επηρεάζει και την τιμή της βενζίνης, του ρεύματος και γενικά του κόστους ζωής σε πολλές χώρες.

Εγκλωβισμένοι ναυτικοί και διεθνής ανησυχία

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες ναυτικοί από όλο τον κόσμο βρίσκονται εγκλωβισμένοι, αδυνατώντας να κινηθούν με ασφάλεια. Η κατάσταση δημιουργεί σοβαρό ανθρωπιστικό και επιχειρησιακό ζήτημα στις θαλάσσιες μεταφορές

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονο προβληματισμό για τις διεθνείς αγορές, με φόβους για αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και ευρύτερη οικονομική αστάθεια. Όπως επισημαίνεται, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι επιπτώσεις αναμένονται ιδιαίτερα σοβαρές και πολυεπίπεδες.

