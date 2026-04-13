Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το κλείσιμο κρίσιμων θαλάσσιων διαδρόμων και τις εκατέρωθεν απειλές να προκαλούν ανησυχία για σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Όπως μετέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύ ρυθμό, ενώ η ρητορική από την πλευρά της Ουάσιγκτον γίνεται ολοένα και πιο σκληρή.

Τραμπ: «Θα εξολοθρεύσουμε όποιο πλοίο πλησιάσει» - Ιράν: «Θα σας βυθίσουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε ιρανικό πλοίο προσεγγίσει αμερικανικές δυνάμεις θα βυθιστεί. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απαντά με αντίστοιχες απειλές, ενισχύοντας το κλίμα ανοιχτής αντιπαράθεσης στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που μεταφέρεται, η κατάσταση δεν αποκλείεται να οδηγήσει ακόμη και σε ναυτικές συγκρούσεις, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δε δείχνει διάθεση υποχώρησης.

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων "πλοίων ταχείας επίθεσης", επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή. Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος» αναφέρει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Ο κίνδυνος για την παγκόσμια αγορά ενέργειας

Η κλιμάκωση επηρεάζει άμεσα και τις διεθνείς ενεργειακές ροές και το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, γιατί από εκεί περνάει ένα πολύ μεγάλο μέρος της διεθνούς παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα μεταφέρονται μέσω αυτής της θαλάσσιας διαδρομής. Αν η περιοχή κλείσει ή γίνει επικίνδυνη λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων, αυτά τα φορτία δεν μπορούν να περάσουν κανονικά και καθυστερούν ή σταματούν.

Παράλληλα, πολλά πλοία που ήδη μεταφέρουν πετρέλαιο μπορεί να μείνουν εγκλωβισμένα και να μην μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με αποτέλεσμα να «κολλήσει» στην πράξη μέρος της παγκόσμιας διακίνησης ενέργειας.

Όταν μειώνεται ή διακόπτεται η ροή πετρελαίου στην αγορά, δημιουργείται ανισορροπία: η προσφορά πέφτει ενώ η ζήτηση παραμένει ίδια. Αυτό οδηγεί συνήθως σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, κάτι που τελικά επηρεάζει και την τιμή της βενζίνης, του ρεύματος και γενικά του κόστους ζωής σε πολλές χώρες.

Εγκλωβισμένοι ναυτικοί και διεθνής ανησυχία

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες ναυτικοί από όλο τον κόσμο βρίσκονται εγκλωβισμένοι, αδυνατώντας να κινηθούν με ασφάλεια. Η κατάσταση δημιουργεί σοβαρό ανθρωπιστικό και επιχειρησιακό ζήτημα στις θαλάσσιες μεταφορές

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονο προβληματισμό για τις διεθνείς αγορές, με φόβους για αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και ευρύτερη οικονομική αστάθεια. Όπως επισημαίνεται, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι επιπτώσεις αναμένονται ιδιαίτερα σοβαρές και πολυεπίπεδες.