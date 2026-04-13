13.04.26 , 19:16 Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
13.04.26 , 19:11 Ξεκίνησε ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ
13.04.26 , 18:25 Ρόδος: Συγκινητική διάσωση τυφλής ελαφίνας
13.04.26 , 17:40 Μελέτης Ηλίας: Η σύζυγος, η καταγωγή και οι απαγορευμένες ουσίες
13.04.26 , 17:33 Κατερίνη: Έξι σκυλιά εγκλωβίστηκαν σε ταμιευτήρα άρδευσης
13.04.26 , 17:22 Επίδομα ανεργίας 2026: Τι αλλάζει σε ποσά, διάρκεια και προϋποθέσεις
13.04.26 , 17:16 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι «Τότε & τώρα» φωτογραφίες με τους γιους της!
13.04.26 , 16:59 Θριάσιο: Έπεσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών
13.04.26 , 16:28 Britney Spears: Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης - Στο πλευρό της οι γιοι της
13.04.26 , 15:57 Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
13.04.26 , 15:26 Άννα Βίσση: Το νέο της τραγούδι έχει άρωμα... Αιγαίου - Δείτε το teaser!
13.04.26 , 15:24 Κορωπί: Συνελήφθη influencer μετά από καταδίωξη
13.04.26 , 15:05 Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανή
13.04.26 , 14:42 Πανελλήνιες 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Πότε τελειώνουν τα μαθήματα
13.04.26 , 14:22 Τατιάνα Στεφανίδου: Ξεκίνησε τις βουτιές - Το βίντεο με μαγιό από την Πάρο
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
Δανάη Μπάρκα: Στην Ανάσταση με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση με τον Κώστα Μπακογιάννη για το Πάσχα
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την προθεσμία του Προέδρου Τραμπ.
  • Όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα ιρανικά λιμάνια υπόκεινται σε στρατιωτικό αποκλεισμό.
  • Ο αποκλεισμός περιλαμβάνει ολόκληρη την ακτογραμμή του Ιράν και τον Κόλπο του Ομάν.
  • Πλοία χωρίς άδεια θα αναχαιτίζονται και θα κατάσχονται, αλλά η ουδέτερη διέλευση μέσω Στενών του Ορμούζ επιτρέπεται.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ναυτικό του Ιράν έχει υποστεί σοβαρές απώλειες.

Ξεκίνησε ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων, σύμφωνα με την προθεσμία που όρισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Από τώρα και στο εξής, τα πλοία όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές του Ιράν θα υπόκεινται στον στρατιωτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα εξακολουθεί να επιτρέπει στα πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ μη ιρανικών λιμένων να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ - AP Images/Οι Φρουροί Της Επανάστασης

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα λειτουργήσει ο αποκλεισμός.

Η ανάρτηση του Tραμπ:

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων "πλοίων ταχείας επίθεσης", επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή. Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».

Ποιες περιοχές του Ιράν θα περιλαμβάνει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ολόκληρη η ακτογραμμή του Ιράν περιλαμβάνεται στην περιοχή που οι ΗΠΑ επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM ο αποκλεισμός περιλαμβάνει «το σύνολο των ιρανικών ακτών», συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ιρανικών λιμανιών και των τερματικών σταθμών πετρελαίου.

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, θα αποκλειστεί ο Κόλπος του Ομάν και η Αραβική Θάλασσα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

Ο αποκλεισμός θα ισχύει για την κυκλοφορία πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε σημείωμα προς τους ναυτικούς που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή αποχωρεί από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη», ανέφερε το σημείωμα. «Ο αποκλεισμός δε θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».

