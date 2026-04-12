Σε τροχιά έντασης παραμένουν οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την πρώτη επαφή στο Πακιστάν να επιβεβαιώνει το βάθος των διαφωνιών και όχι να ανοίγει δρόμο για αποκλιμάκωση. Όπως μετέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου, τα βασικά «αγκάθια» όχι μόνο παραμένουν, αλλά καθορίζουν πλήρως την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Στην καρδιά της αντιπαράθεσης βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με το Ιράν να απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο εγκατάλειψής του ή παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου. Την ίδια στιγμή, επιμένει στον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενός κομβικού θαλάσσιου διαδρόμου για την παγκόσμια οικονομία. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για το ισχυρότερο διαπραγματευτικό του χαρτί, το οποίο δεν προτίθεται να απεμπολήσει όσο διατηρεί στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η εικόνα που προκύπτει μετά τις συνομιλίες είναι μάλλον αποθαρρυντική. Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Παπανικολάου, οι δύο πλευρές βρίσκονται ακόμη πιο μακριά από μια πιθανή συμφωνία, με το χάσμα να βαθαίνει αντί να γεφυρώνεται.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα σενάρια για πιθανό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Μια τέτοια κίνηση, όπως τονίζεται, δεν αποτελεί απλή στρατηγική πίεσης, αλλά σύνθετη στρατιωτική επιχείρηση που ενέχει υψηλό κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης. Η γεωγραφία της περιοχής και η επιχειρησιακή πραγματικότητα καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε απόπειρα ελέγχου θα απαιτούσε ευρεία ναυτική ανάπτυξη και θα οδηγούσε σχεδόν αναπόφευκτα σε δυναμική αντίδραση από την πλευρά της Τεχεράνης.

Ναυτικό αποκλεισμό σχεδιάζουν οι ΗΠΑ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν περνά απαρατήρητος και ο τρόπος με τον οποίο η αμερικανική πλευρά διαχειρίζεται επικοινωνιακά την κρίση. Η στάση της αμερικανικής ηγεσίας δείχνει πως δεν αντιμετωπίζει τις διαπραγματεύσεις με τη σοβαρότητα που θα περίμενε κανείς, δεδομένου του κινδύνου.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε αγώνες MMA (UFC) μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο, την ίδια χρονική στιγμή που βρίσκονταν σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Ιράν και υπήρχε ένταση στην περιοχή.