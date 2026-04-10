Χεζμπολάχ: «Δε θα γίνουμε σκλάβος του Ισραήλ»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται με ένταση, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να περιορίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, ενώ ο Νετανιάχου ανακοίνωσε άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες.
  • Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί κατά των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, διατηρώντας ισχυρή επιρροή στο Λίβανο.
  • Περισσότεροι από 200 νεκροί και 1.000 τραυματίες σε μία ημέρα από τις ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο.
  • Οι διαπραγματεύσεις αναμένονται εν μέσω συνεχών εχθροπραξιών, με αμφίβολες πιθανότητες αποκλιμάκωσης.

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και τις διπλωματικές προσπάθειες να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Εντολή Νετανιάχου να ξεκινήσουν «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη κρίσιμων διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου, οι βομβαρδισμοί στην περιοχή δεν έχουν σταματήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε από το Ισραήλ να περιορίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα ξεκινήσουν άμεσα, με βασικό στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Δορυφορικές εικόνες καταγράφουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται από το Αμπιέκ, μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου της Σαουδική Αραβία. Αν και δεν έχει διευκρινιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, οι σαουδαραβικές αρχές αναφέρουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αναχαιτιστεί πολλοί ιρανικοί πύραυλοι και drones.

Στο νότιο Λίβανο, οι ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίζονται, αφήνοντας πίσω εκτεταμένες καταστροφές. Ολόκληρες περιοχές έχουν μετατραπεί σε ερείπια, με διασώστες να ανασύρουν νεκρούς από τα συντρίμμια και ασθενοφόρα να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τη μεταφορά τραυματιών. Μόνο μέσα σε μία ημέρα, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πάνω από 1.000 τραυματίστηκαν.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τη στάση της Χεζμπολάχ, με τον ηγέτη της, Ναΐμ Κασέμ, να προειδοποιεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να μην προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Η οργάνωση διατηρεί ισχυρή επιρροή στο εσωτερικό της χώρας, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε πολιτική απόφαση.

Παρά τις δηλώσεις για επικείμενο διάλογο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται θέμα κατάπαυσης του πυρός στο άμεσο μέλλον. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διεξαχθούν εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες άμεσης αποκλιμάκωσης.

Όπως εκτιμούν αναλυτές, ακόμη και αν ξεκινήσει ο διάλογος, βασικά ζητήματα όπως ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, ιδιαίτερα στο κέντρο της Βηρυτού, θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της σύγκρουσης χωρίς ουσιαστική λύση.

