ΗΠΑ: Πυροβόλησε τον σύζυγό της, σκότωσε τα παιδιά τους & αυτοκτόνησε

Έμαθε ότι ο άντρας της την απατούσε

28.05.26 , 09:06 ΗΠΑ: Πυροβόλησε τον σύζυγό της, σκότωσε τα παιδιά τους & αυτοκτόνησε
Μια νέα υπόθεση που συγκλονίζει τις ΗΠΑθυμίζει αρχαία τραγωδία. Όλα ξεκίνησαν σε μπαρ της Αριζόνα, όπου μια 38χρονη γυναίκα εμφανίστηκε αποφασισμένη να εκδικηθεί τον σύζυγό της, όταν έμαθε πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αμερικανικών Αρχών, η γυναίκα εντόπισε τον άνδρα μαζί με την ερωμένη του και άνοιξε πυρ εναντίον τους μέσα στον χώρο, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες και το προσωπικό του καταστήματος. 

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τόσο ο 39χρονος σύζυγος όσο και η 36χρονη σύντροφός του, χωρίς ωστόσο να χάσουν τη ζωή τους. Οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, με κόσμο να τρέχει πανικόβλητος για να προστατευτεί, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο μετά από δεκάδες κλήσεις πολιτών. Η γυναίκα εγκατέλειψε γρήγορα το μπαρ πριν προλάβουν να τη συλλάβουν οι αστυνομικοί. 

Το πιο σοκαριστικό μέρος της τραγωδίας όμως ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα. Οι Αρχές εντόπισαν τη γυναίκα στο σπίτι της, όπου είχε προηγηθεί ένα αδιανόητο έγκλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να σκότωσε τα ανήλικα παιδιά της, τον 10χρονο Όστιν και το μόλις 18 μηνών βρέφος Αντόλαν, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της και αυτοκτονήσει. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στην κατοικία βρέθηκαν μπροστά σε εικόνες που περιγράφονται ως εξαιρετικά σκληρές ακόμη και για έμπειρους ερευνητές. 

Εξετάζεται πλέον το πλήρες ιστορικό της οικογένειας, προσπαθώντας να καταλάβουν τι οδήγησε τη γυναίκα σε αυτή την ακραία και αιματηρή πράξη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν έντονες συγκρούσεις στο ζευγάρι το τελευταίο διάστημα, ενώ η αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης φαίνεται πως λειτούργησε ως καταλύτης για την τραγωδία. Οι γείτονες κάνουν λόγο για μια οικογένεια που εξωτερικά έμοιαζε φυσιολογική, χωρίς να δείχνει σημάδια ότι θα μπορούσε να οδηγηθεί σε τέτοια κατάληξη. 

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες ώστε να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες της τραγωδίας

