Η Honda γιορτάζει τα 25 χρόνια του SH125i με...γλυπτική

Το μαρμάρινου γλυπτό σε κανονικό μέγεθος

Η Honda σηματοδοτεί την 25η επέτειο του σκούτερ SH125i με ένα φιλόδοξο, πολυεπίπεδο δημιουργικό project που συνδυάζει τη γλυπτική, τη μηχανολογική καινοτομία και την κινηματογράφηση για να γιορτάσει ένα από τα πιο διαχρονικά είδωλα αστικής κινητικότητας της Ευρώπης.

Ενώνοντας την τέχνη, τον σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα το project εξερευνά πώς ένα προϊόν που αρχικά σχεδιάστηκε για την πρακτική καθημερινή κινητικότητα μπορεί να υπερβεί τη λειτουργικότητά του και να γίνει ένα αντικείμενο πολιτιστικής και δημιουργικής σημασίας. Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκονται δύο ξεχωριστές επανερμηνείες του SH125i: το ‘Hanami’, ένα μαρμάρινο γλυπτό σε κλίμακα 1:1 που δημιουργήθηκε από τον διάσημο Ιταλό γλύπτη Filippo Tincolini, και το πρωτότυπο SH125i Marmo που αναπτύχθηκε από τους μηχανικούς της Honda στο εργοστάσιο της Atessa.

Μαζί, αυτά τα έργα συνοδεύονται από μια σειρά ταινιών που τεκμηριώνει την ανάπτυξη του project, ανοίγοντας παράλληλα ευρύτερες συζητήσεις γύρω από τη δεξιοτεχνία, τον βιομηχανικό σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα και τη μακροβιότητα. Η πιο οπτικά εντυπωσιακή έκφραση του project είναι το ‘Hanami’ του Tincolini: Ένα μαρμάρινο γλυπτό σε κλίμακα 1:1 του SH125i, λαξευμένο από έναν ενιαίο, συμπαγή όγκο μαρμάρου. Το γλυπτό μεταμορφώνει ένα αντικείμενο συνυφασμένο με την κίνηση και τη σύγχρονη κινητικότητα σε κάτι μόνιμο και στοχαστικό, τονίζοντας την ακρίβεια και τη συγκράτηση που στηρίζουν τη σχεδιαστική γλώσσα του σκούτερ.

Δίπλα στο γλυπτό βρίσκεται το πρωτότυπο SH125i Marmo, μια φρέσκια ερμηνεία του κλασικού σκούτερ που αναπτύχθηκε από τους μηχανικούς στις ιταλικές εγκαταστάσεις παραγωγής της Honda. Χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμη ακρυλική ρητίνη, το πρωτότυπο αποδεικνύει πώς οι βιομηχανικές διαδικασίες παραγωγής μπορούν να μιμηθούν χειροποίητα φινιρίσματα, υποστηρίζοντας παράλληλα μια πιο κυκλική προσέγγιση παραγωγής.

Μαζί, το γλυπτό ‘Hanami’, το πρωτότυπο SH125i Marmo και η σειρά ταινιών συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο εορτασμό της 25ετούς κληρονομιάς του SH125i, αντανακλώντας παράλληλα την ευρύτερη σχεδιαστική φιλοσοφία της Honda που επικεντρώνεται στην ποιότητα, την απλότητα, τη μακροβιότητα και τη σκόπιμη καινοτομία.

 

