Η αστάθεια του καιρού θα παραμείνει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου οι τοπικές βροχές και η πτώση της θερμοκρασίας θα διατηρηθούν και προς το τέλος της εβδομάδας.

Η μεταβολή αυτή αναμένεται να είναι εντονότερη το Σάββατο, ιδιαίτερα στα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας θα εκδηλώνονται κυρίως τις απογευματινές ώρες στα ορεινά. Την Παρασκευή, η ενίσχυση των βοριάδων θα προκαλέσει πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει πιο αισθητή το Σάββατο.

Όσον αφορά στη Δευτέρα, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, αναμένονται βροχές στα κεντρικά ηπειρωτικά, τα βόρεια και τα βορειοανατολικά της χώρας. Μάλιστα ο κ. Αρναούτογλου προειδοποιεί ότι θα πρέπει να δείξουμε προσοχή στις εξωτερικές δραστηριότητες και στις μετακινήσεις.

Μαρουσάκης: «Νέα διαταραχή από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος»

Από την πλευρά το Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποίησε πως το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι ιδιαίτερα ασταθές καιρικά.

Αύριο, Παρασκευή, ο βοριάς στο Αιγαίο θα φτάσει τα 7 μποφόρ, ιδίως στις Κυκλάδες, ενώ η αστάθεια θα μεταφερθεί στο εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, με την Πελοπόννησο να δέχεται το απόγευμα βροχές ή καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Το Σάββατο η αστάθεια θα υποχωρήσει, περιοριζόμενη κυρίως σε απογευματινές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι ακόμα πιο περιορισμένα και εντοπισμένα στα ορεινά της Μακεδονίας και Θράκης.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ωστόσο, αναμένεται νέα διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια με επιδείνωση του καιρού κυρίως το βράδυ στη βόρεια Ελλάδα, την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, η οποία θα επεκταθεί νότια την Τρίτη.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι – απόγευμα και στα βόρεια της Θεσσαλίας τις πρώτες πρωινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τοπικά στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 29/5

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 30/5

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα πιθανώς θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια.

Ο καιρός την Κυριακή 31/5

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.