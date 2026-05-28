Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη λεωφόρο Σαλαμίνος στο Κερατσίνι, όταν ένα μηχανάκι διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε ένα 14χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ. Ο οδηγός του δικύκλου, υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες παρέσυρε το κοριτσάκι, την ώρα που εκείνο προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και η 14χρονη και ο οδηγός της μηχανής. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

