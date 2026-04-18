Πατήσια: Συγκλονιστικό βίντεο με παράσυρση και εγκατάλειψη ανήλικης

Η μηχανή τη χτύπησε στην Αχαρνών και οι αναβάτες εξαφανίσθηκαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.04.26 , 21:44 Πατήσια: Συγκλονιστικό βίντεο με παράσυρση και εγκατάλειψη ανήλικης
VIDEOS

STAR.GR
Ελλαδα
Παράσυρση και εγκατάλειψη 16χρονης στα Πατήσια (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη ανήλικης σημειώθηκε στα Πατήσια, όταν μηχανή παρέσυρε 16χρονη.
  • Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο KAT και ενδέχεται να διασωληνωθεί.
  • Στο βίντεο που εξασφαλίστηκε, οι αναβάτες της μηχανής φαίνονται να εγκαταλείπουν την κοπέλα αβοήθητη.
  • Η αστυνομία έχει ενημερωθεί και αναζητά τους δράστες με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής.
  • Το ατύχημα συνέβη επί της Αχαρνών, κοντά στον αριθμό 229.

Τροχαίο με εγκατάλειψη είχαμε σήμερα το απόγευμα  σε κεντρική περιοχή της Αθήνας. Μηχανή χτύπησε 16χρονη στα Πατήσια,  η οποία έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο KAT.  

Ο Βαγγέλης  Γκούμας που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος περιέγραψε το συγκλονιστικό βίντεο που  εξασφάλισε από αυτόπτη μάρτυρα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου. Στο βίντεο  φαίνεται η μηχανή να παρασύρει την ανήλικη, με τους δύο αναβάτες να εξαφανίζονται σαν να μην συνέβη το παραμικρό, αφήνοντας την κοπέλα αβοήθητη στον δρόμο,.

Πατήσια: Συγκλονιστικό βίντεο με παράσυρση και εγκατάλειψη ανήλικης

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του ατυχήματος, ο ασυνείδητος οδηγός της δίκυκλης  μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαινε και άλλο άτομο,  λίγο πριν από τις έξι το απόγευμα χτύπησε, παρέσυρε και εγκατέλειψε το ανήλικο κορίτσι επί της Αχαρνών στο ύψος του αριθμού 229. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία αλλά και  ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ανήλικη και την μετέφερε στο νοσοκομείο του ΚΑΤ. 

Σύμφωνα με τις  τελευταίες πληροφορίες η ανήλικη δεν αποκλείεται να διασωληνωθεί. 

Με βάση το βίντεο πάντως στο οποίο διακρίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας της μηχανής, αναμένεται η Ελληνική Αστυνομία να οδηγηθεί σύντομα στους δράστες του τροχαίου και της εγκατάλειψης και να τους συλλάβει.    
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΗΣΙΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
 |
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
 |
ΜΗΧΑΝΗ
 |
ΑΧΑΡΝΩΝ
Follow us:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top