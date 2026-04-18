Πατήσια: Συγκλονιστικό βίντεο με παράσυρση και εγκατάλειψη ανήλικης

Τροχαίο με εγκατάλειψη είχαμε σήμερα το απόγευμα σε κεντρική περιοχή της Αθήνας. Μηχανή χτύπησε 16χρονη στα Πατήσια, η οποία έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο KAT.

Ο Βαγγέλης Γκούμας που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος περιέγραψε το συγκλονιστικό βίντεο που εξασφάλισε από αυτόπτη μάρτυρα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου. Στο βίντεο φαίνεται η μηχανή να παρασύρει την ανήλικη, με τους δύο αναβάτες να εξαφανίζονται σαν να μην συνέβη το παραμικρό, αφήνοντας την κοπέλα αβοήθητη στον δρόμο,.

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του ατυχήματος, ο ασυνείδητος οδηγός της δίκυκλης μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαινε και άλλο άτομο, λίγο πριν από τις έξι το απόγευμα χτύπησε, παρέσυρε και εγκατέλειψε το ανήλικο κορίτσι επί της Αχαρνών στο ύψος του αριθμού 229. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ανήλικη και την μετέφερε στο νοσοκομείο του ΚΑΤ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η ανήλικη δεν αποκλείεται να διασωληνωθεί.

Με βάση το βίντεο πάντως στο οποίο διακρίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας της μηχανής, αναμένεται η Ελληνική Αστυνομία να οδηγηθεί σύντομα στους δράστες του τροχαίου και της εγκατάλειψης και να τους συλλάβει.

