MasterChef: Ομαδική Δοκιμασία - Το μπλε καβούρι έκρινε τη νικήτρια μπριγάδα

Η διαφωνία του Ανδρέα με τους κριτές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόκκινη μπριγάδα κέρδισε την ομαδική δοκιμασία της Πράσινης Εβδομάδας, με τον Σωτήρη Κοντιζά να ανακοινώνει τη νίκη.
  • Το σκορ ήταν 1-1 πριν την απόφαση του μπλε καβουριού, που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα.
  • Οι κόκκινοι κέρδισαν και τις τρεις δοκιμασίες της εβδομάδας, με τον Πάνο να ισοφαρίζει την επίδοση του Γιώργου.
  • Ο Σαμ εξέφρασε απογοήτευση για την ήττα της μπλε μπριγάδας και προέβλεψε ότι θα είναι υποψήφιος προς αποχώρηση.
  • Ο Ανδρέας ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα, αλλά διαφώνησε με τους κριτές σχετικά με τη σούπα του.

Αμφίρροπο ήταν το αποτέλεσμα της ομαδικής δοκιμασίας της Πράσινης Εβδομάδας!

Οι τρεις κριτές έδειξαν την προτίμησή τους στο λεοντόψαρο των «μπλε» και στον σαρδελόγαυρο των «κόκκινων». Το σκορ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν 1-1, με το μπλε καβούρι να κρίνει το τελικό αποτέλεσμα και τον Σωτήρη Κοντιζά να ανακηρύσσει νικήτρια την κόκκινη μπριγάδα!

Οι κόκκινοι κέρδισαν και τις τρεις δοκιμασίες της εβδομάδας, με τον Πάνο να ισοφαρίζει την επίδοση του Γιώργου από την περίοδο που βρισκόταν στο τιμόνι της κόκκινης μπριγάδας.

«Μου έφυγε πολύ μεγάλο βάρος. Κρατάω όλους τους κόκκινους στο παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα ό,τι είχα να δώσω, το έδωσα την εβδομάδα που χρειαζόταν», σχολίασε ο Πάνος, γεμάτος χαρά και ικανοποίηση.

MasterChef: Το πρόσωπο του Σαμ τα λέει όλα!

MasterChef: Το πρόσωπο του Σαμ τα λέει όλα!

Από την άλλη, ο Σαμ μίλησε με σκληρά αλλά ειλικρινή λόγια για την ετοιμότητα της μπλε μπριγάδας ενόψει της «Μητέρας των Μαχών».

Μιλώντας στην κάμερα, δεν μάσησε τα λόγια του: «Δεν ήθελα να χάσουμε σε καμία περίπτωση. Είναι δείγμα της δυναμικής της μπλε μπριγάδας και του πόσο απροετοίμαστοι είμαστε για τη Μητέρα των Μαχών και πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί θέλω να γίνω ανταγωνιστικός. Όταν, όμως, χάνεις σε ένα τόσο κομβικό σημείο για το παιχνίδι με 3-0 από την αντίπαλη μπριγάδα, δε σου μένουν και πολλά περιθώρια για να ανταγωνιστείς τους κόκκινους», δήλωσε εμφανώς στεναχωρημένος.

Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα είναι υποψήφιος προς αποχώρηση: «Το άτομο που θα ψηφιστεί φυσικά είμαι εγώ. Εντάξει, ό,τι είναι. Πραγματικά, εδώ που φτάσαμε, ό,τι θέλει ας κατεβάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Κανείς δεν περίμενε την αντίδραση του Ανδρέα

MasterChef: Κανείς δεν περίμενε την αντίδραση του Ανδρέα

Ο Ανδρέας, που στην ομαδική δοκιμασία ανέλαβε δύο πιάτα, πήρε πλήρως την ευθύνη για την ήττα. Ωστόσο, ήταν απόλυτος όσον αφορά τη σούπα του, διαφωνώντας ανοιχτά με τους κριτές.

«Φταίω που χάσαμε, γιατί θα μπορούσα να τα είχα κάνει καλύτερα. Δεν ακούω αυτά που μου είπατε, γιατί για μένα η σούπα μου ήταν τέλεια», αποκρίθηκε, μη μπορώντας να κρύψει το πόσο πιεσμένος αισθανόταν αυτή την περίοδο.

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