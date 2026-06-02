Αμφίρροπο ήταν το αποτέλεσμα της ομαδικής δοκιμασίας της Πράσινης Εβδομάδας!

Οι τρεις κριτές έδειξαν την προτίμησή τους στο λεοντόψαρο των «μπλε» και στον σαρδελόγαυρο των «κόκκινων». Το σκορ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν 1-1, με το μπλε καβούρι να κρίνει το τελικό αποτέλεσμα και τον Σωτήρη Κοντιζά να ανακηρύσσει νικήτρια την κόκκινη μπριγάδα!

Οι κόκκινοι κέρδισαν και τις τρεις δοκιμασίες της εβδομάδας, με τον Πάνο να ισοφαρίζει την επίδοση του Γιώργου από την περίοδο που βρισκόταν στο τιμόνι της κόκκινης μπριγάδας.

«Μου έφυγε πολύ μεγάλο βάρος. Κρατάω όλους τους κόκκινους στο παιχνίδι. Όλη την εβδομάδα ό,τι είχα να δώσω, το έδωσα την εβδομάδα που χρειαζόταν», σχολίασε ο Πάνος, γεμάτος χαρά και ικανοποίηση.

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Από την άλλη, ο Σαμ μίλησε με σκληρά αλλά ειλικρινή λόγια για την ετοιμότητα της μπλε μπριγάδας ενόψει της «Μητέρας των Μαχών».

Μιλώντας στην κάμερα, δεν μάσησε τα λόγια του: «Δεν ήθελα να χάσουμε σε καμία περίπτωση. Είναι δείγμα της δυναμικής της μπλε μπριγάδας και του πόσο απροετοίμαστοι είμαστε για τη Μητέρα των Μαχών και πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί θέλω να γίνω ανταγωνιστικός. Όταν, όμως, χάνεις σε ένα τόσο κομβικό σημείο για το παιχνίδι με 3-0 από την αντίπαλη μπριγάδα, δε σου μένουν και πολλά περιθώρια για να ανταγωνιστείς τους κόκκινους», δήλωσε εμφανώς στεναχωρημένος.

Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα είναι υποψήφιος προς αποχώρηση: «Το άτομο που θα ψηφιστεί φυσικά είμαι εγώ. Εντάξει, ό,τι είναι. Πραγματικά, εδώ που φτάσαμε, ό,τι θέλει ας κατεβάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Ανδρέας, που στην ομαδική δοκιμασία ανέλαβε δύο πιάτα, πήρε πλήρως την ευθύνη για την ήττα. Ωστόσο, ήταν απόλυτος όσον αφορά τη σούπα του, διαφωνώντας ανοιχτά με τους κριτές.

«Φταίω που χάσαμε, γιατί θα μπορούσα να τα είχα κάνει καλύτερα. Δεν ακούω αυτά που μου είπατε, γιατί για μένα η σούπα μου ήταν τέλεια», αποκρίθηκε, μη μπορώντας να κρύψει το πόσο πιεσμένος αισθανόταν αυτή την περίοδο.

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