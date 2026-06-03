Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίας Ιερίας και Αγίου Υπατίου μάρτυρος.

Δυστυχώς για τους μελετητές του Βίου της Αγίας Ιερείας (ή Ιερίας) δεν υπάρχει συναξαριακό υπόμνημα. Από το Συναξάριο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως (10ος μ.Χ. αι.) και μέχρι τις σύγχρονες εκδόσεις συναξαριστών γνωρίζουμε ότι πέθανε ειρηνικά και ότι η μνήμη μας τιμάται από τη ορθόδοξη εκκλησία στις 3 Ιουνίου.


Μοναδικό κατάλοιπο αναφοράς στο πρόσωπό της είναι το δίστιχο του Μηνολογίου: «Ούσα φρονουσών του μέρους Ιερεία, νυμφώνος ουκ έμεινας έξω Κυρίου».

Τέλεος, δύο αναφορές στο πρόσωπο της Αγίας Ιερείας βρίσκουμε σε υμνολογικά κείμενα: Στο βιβλίο «Τριώδιον» της Εκκλησίας μας και στην «Ακολουθία των Οσίων Γυναικών πασών των εν ασκήσει λαμψασών μετά του βίου και των εικοσιτεσσάρων εις αυτάς οίκων», που συνέθεσε ο Όσιος Γέρων Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης εν έτη 1968 μ.Χ..

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ιερία, Ιέρεια
  • Υπατία, Υπατή, Υπατούλα, Πατούλα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:03 και θα δύσει στις 20:43. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 40 λεπτά.

Σελήνη 17.5 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

H 3η Ιουνίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου (World Bicycle Day).

Η απόφαση ελήφθη στις 12 Απριλίου 2018 από την γενική συνέλευση του διεθνούς οργανισμού, κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου, στην οποία πρωτοστάτησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής δρ Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας.

Στο σχετικό ψήφισμα, τα κράτη - μέλη του ΟΗΕ καλούνται να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Το ποδήλατο είναι ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήσει για περισσότερο από δύο αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σ' έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει τον σεβασμό για το περιβάλλον και έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.

 

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