Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και των συν αυτώ, Μάρτυρος Φαύστου και Των εν Πισιδία 15.000 αγίων Μαρτύρων.

Ο Άγιος Αθηνογένης ήταν Ιερομάρτυρας και Επίσκοπος Πηδαχθόης, ο οποίος καταγόταν από τη Σεβάστεια της Καππαδοκίας. Έζησε κατά τη διάρκεια των διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Αποκεφαλίστηκε μαζί με 10 μαθητές του στις 16 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του.Ο Άγιος Αθηνογένης διακρίθηκε για τη βαθιά του μόρφωση, την ευσέβεια και το φιλανθρωπικό του έργο, γεγονός που τον ανέδειξε σε φωτεινό πνευματικό ηγέτη και δάσκαλο.

Ο Άγιος Αθηνογένης ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Πηδαχθόης και οι μαθητές του

Όταν ξέσπασε ο σφοδρός διωγμός κατά των χριστιανών, ο τοπικός ηγεμόνας Φιλόμαχος (ή Φηλίμαρχος) τον συνέλαβε μαζί με τους μαθητές του, τον Ρηγίνο, τον Μαξιμίνο και άλλα οκτώ άτομα. Παρά τα σκληρά βασανιστήρια, όλοι αρνήθηκαν να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα και ομολόγησαν με σθένος την πίστη τους, με αποτέλεσμα να καταδικαστούν σε θάνατο δια αποκεφαλισμού.Στον Άγιο Αθηνογένη αποδίδεται, σύμφωνα με την παράδοση, η συγγραφή του ύμνου «Φως Ιλαρόν», που ψάλλεται καθημερινά στον Εσπερινό.



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Παγκόσμια Ημέρα Φιδιού

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιδιού(World Snake Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουλίου, με πρωτοβουλία της αμερικάνικης μ.κ.ο. «Υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών» («Advocates for Snake Preservation», ASP).

Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρίψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους.

Τα φίδια είναι επιμήκη, χωρίς άκρα, σαρκοφάγα ερπετά που αποτελούν την υποτάξη Οφίδια (Serpentes). Υπάρχουν περίπου 3.900 είδη φιδιών που απαντώνται σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική. Τα περισσότερα είναι χερσαία, αλλά υπάρχουν αρκετές δεκάδες είδη θαλάσσιων φιδιών που είναι ευρέως διαδεδομένα στο Κεντρικό Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό.

Τα φίδια είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες σε όλο τον κόσμο. Συνδέθηκαν με τη γνώση, τη σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση και την αναγέννηση σε μια σειρά αρχαίων πολιτισμών. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, τα φίδια συνδέονταν με τη θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκήπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν πλάι του, ένα φίδι. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρύκειο, το κύριο έμβλημα του θεού Ερμή.

Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να φοβούνται τα φίδια από το οικογενειακό τους περιβάλλον και από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία τείνουν να τα παρουσιάζουν ως επικίνδυνα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, μόνο περίπου 600 από τα σχεδόν 3.900 είδη φιδιών είναι δηλητηριώδη και μόνο το ένα τρίτο από αυτά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή.

Τα φίδια, ως αρπακτικά, αποτελούν σημαντικό μέρος ενός υγιούς οικοσυστήματος. Δυστυχώς, ένας σημαντικός αριθμός ειδών φιδιών αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις που συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού τους, όπως η δίωξη από τον άνθρωπο λόγω της αδικαιολόγητης φήμης τους, το κυνήγι για τροφή, η απώλεια οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες και τα χωροκατακτητικά ξένα είδη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιδιού προωθείται σε μεγάλο βαθμό από την «Advocates for Snake Preservation» (ASP), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ που ιδρύθηκε το 2014 για ν’ αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα πρέπει να βλέπουν και να αντιμετωπίζουν τα φίδια, να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και φιδιών και να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα φίδια και τη σημασία της διατήρησής τους.