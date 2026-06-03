MasterChef: Τέρμα τα ψέματα - Ξεκινά η «Μητέρα των Μαχών»!

«8 ημέρες γεμάτες δοκιμασίες» - Δείτε το trailer της Τετάρτης 3/6

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ολοκληρώθηκε η κανονική ροή του MasterChef 10 με την αποχώρηση του Σαμ.
  • Ξεκινά η φάση «Μητέρα των Μαχών» με τους top 10 του διαγωνισμού.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν σε απαιτητικές δοκιμασίες για μια θέση στον τελικό.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς προαναγγέλλει την πρώτη μεγάλη μαγειρική σύγκρουση ανάμεσα στις μπλε και κόκκινες ομάδες.
  • Η πίεση και οι απαιτήσεις αυξάνονται, καθώς οι παίκτες πρέπει να παρουσιάσουν πιάτα με γεύση και τεχνική.

Η κανονική ροή του MasterChef 10 ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση του Σαμ και τη μετακίνηση του Νίκου στην μπλε μπριγάδα.

MasterChef: Σαμ ή Πέτρος; Ποιος αποχώρησε λίγο πριν τη «Μητέρα των Μαχών»;

Η στιγμή που όλοι περίμεναν από την ημέρα που ξεκίνησε ο επετειακός κύκλος έφτασε! Στο αυριανό επεισόδιο, οι κριτές καλωσορίζουν τους top 10 του φετινού διαγωνισμού στη «Μητέρα των Μαχών», τη φάση που θα κρίνει ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τον μεγάλο τελικό. Οι «κόκκινοι» ή οι «μπλε»; 

Ο Σωτήρης Κοντιζάς προαναγγέλλει οκτώ ημέρες γεμάτες απαιτητικές δοκιμασίες, στις οποίες οι επίδοξοι μάγειρες θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, διεκδικώντας μια θέση στην τελική ευθεία του διαγωνισμού.

MasterChef: Μετά τον Ανδρέα, ακόμη ένας παίκτης μετακομίζει στους «μπλε»

«Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι», σχολιάζει ο Φίλιπ, ο οποίος θέλει να βγάλει ασπροπρόσωπη την κόκκινη μπριγάδα και, ταυτόχρονα, να δικαιώσει τον ίδιο του τον εαυτό.

MasterChef 10: Ο χρόνος «κυνηγάει» τους διαγωνιζόμενους και στη «Μητέρα των Μαχων»

MasterChef 10: Ο χρόνος «κυνηγάει» τους διαγωνιζόμενους και στη «Μητέρα των Μαχων»

Στο trailer της Τετάρτης, ο Σωτήρης Κοντιζάς είναι έτοιμος να ανακοινώσει το ζητούμενο της πρώτης μεγάλης μαγειρικής σύγκρουσης ανάμεσα στη μπλε και την κόκκινη μπριγάδα στη «Μητέρα των Μαχών».

MasterChef: Η τέλεια αντιγραφή πιάτου! «Βροχή» τα δεκάρια από τους κριτές

Η μαγειρική ξεκινά και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα τόσο στα πιάτα όσο και στο χρονόμετρο. Η πίεση ανεβαίνει, τα συναισθήματα εναλλάσσονται και οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν πιάτα με γεύση, τεχνική και χαρακτήρα.

Άλλωστε, στο σημείο που έχει φτάσει πλέον ο διαγωνισμός, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι οι παίκτες. 

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MASTERCHEF
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ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
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MASTERCHEF TRAILER
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MASTERCHEF 10
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