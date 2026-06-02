Πάνω από 100.000 μέλη ομαδικής συνομιλίας στο Viber έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε «ζωντανό χάρτη» μπλόκων της Τροχαίας, μοιράζοντας σε πραγματικό χρόνο στίγματα, φωτογραφίες, ηχητικά και βίντεο από ελέγχους. Tο δίκτυο λειτουργεί ως ένας άτυπος μηχανισμός αποφυγής της αστυνομίας. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι του Μάνου Σωτηρόπουλου.

Μεγάλες διαδικτυακές κοινότητες ενημερώνουν τους οδηγούς 24ώρες το 24ωρο για τα μπλόκα της τροχαίας. Το Star εντόπισε και αποκαλύπτει δύο από τις μεγαλύτερες ομαδικές συνομιλίες της χώρας. Αριθμούν περισσότερα από 68.000 και 32.000 μέλη αντίστοιχα. Λειτουργούν σαν «τσιλιαδόροι» της ασφάλτου.

Σ’ αυτές τις ομαδικές στο viber, στέλνουν κάποιες τοποθεσίες, κάποια σημεία που η αστυνομία κάνει μπλόκα ώστε να μην πέσουν θύματα της αστυνομίας.

Δίκτυο με 100.000 μέλη στο Viber ενημώνει για τα μπλόκα

Το μήνυμα που είναι καρφιτσωμένο στις ομάδες αποκαλύπτει και τον σκοπό τους. «Αγαπητοί φίλοι, ο σκοπός αυτού του γκρουπ είναι να αναφέρουμε που είδαμε ή συναντήσαμε κάποιο μπλόκο».

Δεν αρκούνται μόνο στο να ενημερώνουν πού υπάρχουν μπλόκα. Μόλις φύγει η Τροχαία, κάποιοι σπεύδουν να ενημερώσουν ότι «ο δρόμος είναι καθαρός», δίνουν το «πράσινο» φως και καλούν τους οδηγούς για κόντρες και επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.

Διαβάστε παρακάτω μια χθεσινή συνομιλία, σε πραγματικό χρόνο.

-Μπλόκο Υμμητού- Παγκράτι.

-Δύο Ζητάδες στη Κυψέλη και γύρω-γύρω από πλατεία κάνουν βόλτες

-Μπλόκο κάτω πλατεία Αγία Παρασκευή, κυρίως μηχανάκια.

Στην Κόρινθο συνελήφθη διαχειρίστρια ομάδας 3.000 μελών, τα δίκτυα όμως των 100.000 και πλέον χρηστών συνεχίζουν να λειτουργούν ανενόχλητα, κάτω από τη μύτη των Αρχών.