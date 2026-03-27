Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πυρηνικό αντιδραστήρα του Ιράν

Τριπλός «πονοκέφαλος» για Νετανιάχου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Γιάννη Χαραμίδη (27/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικό αντιδραστήρα στο Ιράν, προκαλώντας κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
  • Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις στην περιοχή, κυρίως στον Κόλπο.
  • Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω των τεταμένων σχέσεων μεταξύ Νετανιάχου και αμερικανικής διοίκησης, με διαφορετικές στρατηγικές.
  • Ο αντιδραστήρας δεν είναι κρίσιμης σημασίας για την ενέργεια, αλλά σχετίζεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
  • Η νέα αυτή εξέλιξη αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Fars, αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε πλήγμα εναντίον πυρηνικού αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο κεντρικό Ιράν. Αν και δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από το Ισραήλ, η απουσία διάψευσης ενισχύει την εκτίμηση ότι το χτύπημα πράγματι πραγματοποιήθηκε. Το ρεπορτάζ είναι του συνεργάτη του Star, Γιάννη Χαραμίδη που μεταδίδει από το Τελ Αβίβ. 

Ο συγκεκριμένος αντιδραστήρας δεν συγκαταλέγεται στις βασικές ενεργειακές υποδομές της χώρας

Ο συγκεκριμένος αντιδραστήρας δεν συγκαταλέγεται στις βασικές ενεργειακές υποδομές της χώρας, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Ωστόσο, η σημασία του είναι ιδιαίτερη, καθώς συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποτελεί στόχο: είχε πληγεί και στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του περασμένου καλοκαιριού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και ακόμη και διαρροές στην περιοχή.

Ιράν: Aπειλεί ξενοδοχεία που μένουν Αμερικανοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν άμεση και σκληρή. Κύκλοι που πρόσκεινται στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ προειδοποίησαν ότι πλέον στο στόχαστρο βρίσκονται όχι μόνο ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Η απειλή αυτή επεκτείνεται κυρίως στις χώρες του Κόλπου, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο κόμβο για τη διακίνηση πετρελαίου και κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τριπλός «πονοκέφαλος» για Νετανιάχου: ΗΠΑ - Ιράν - Λίβανος 

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και της αμερικανικής διοίκησης εμφανίζονται τεταμένες. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, ο οποίος φέρεται να μετέφερε τη δυσαρέσκεια της Ουάσιγκτον για τη στρατηγική που ακολουθεί το Ισραήλ.

Τραμπ: Αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν για 10 μέρες

Παρά τη συμμαχία τους, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φαίνεται να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει τον περιορισμό της σύγκρουσης και την αποφυγή περαιτέρω επιθέσεων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει ανοιχτό το μέτωπο με το Ιράν, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

Η νέα αυτή εξέλιξη υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη γεωπολιτική αντιπαράθεση. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΤΕΛ ΑΒΙΒ
 |
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top