Τραμπ: «Βλέπει» συμφωνία με τους νέους Ιρανούς ηγέτες - Θέλει τη νήσο Χαργκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε το βράδυ της Κυριακής 29/3 ότι εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας με τη νέα ηγεσία του Ιράν. Όπως υποστήριξε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ οδήγησαν, κατά την άποψή του, σε ουσιαστική αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ και χωρών της περιοχής του Κόλπου συνεχίζονται.

Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν μας έδωσε ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στο ότι «βλέπει συμφωνία» με τους «νέους» Ιρανούς ηγέτες που θα μπορούσε να κλειστεί «σύντομα».

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι το Ιράν θα επιτρέψει τις προσεχείς ημέρες την ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ.

U.S. President Donald J. Trump tells reporters aboard Air Force One that Iran has given the United States a “tribute” of 20 oil tankers that are expected to begin crossing Monday morning through the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/IBOt9OkumU — OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Εξετάζει την κατάληψη της νήσου Χαργκ

Παράλληλα, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην ψηφιακή έκδοση των Financial Times, ο Τραμπ τόνισε πως ο στρατός του θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν -- μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan. Το νησί αυτό είχε βομβαρδιστεί από αέρος στα μέσα Μαρτίου, χωρίς να χτυπηθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν στη νήσο Χάργκ / Reuters

Η ενεργειακή κρίση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω με την είσοδο στον πόλεμο των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, συμμάχων του Ιράν, που ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δυο επιθέσεις το Σάββατο εναντίον το Ισραήλ.

Η συνεχιζόμενη ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς των κρατών της περιοχής, και δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως αποκλιμακώνεται.

Παρόλα αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Τύπο ότι οι αλλεπάλληλες εξοντώσεις Ιρανών ηγετών, αρχίζοντας με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, είχε αποτέλεσμα de facto «αλλαγή καθεστώτος».

Speaking to reporters onboard Air Force One, President Trump claims that there have already been two “regime changes” in Iran, and that the members of both the first and second regimes are all dead, while the third regime has been “very reasonable.” pic.twitter.com/DPKX0OJ80d — OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2026

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους, μιλώντας για συνομιλητές «πολύ πιο λογικούς» από προκατόχους τους -- χωρίς να αναφερθεί σε κανέναν ονομαστικά.

Η Γαλλία φιλοξενεί αργότερα σήμερα συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας της G7, για να συζητηθούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία.