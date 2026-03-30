Τραμπ: «Βλέπει» συμφωνία με τους νέους Ιρανούς ηγέτες - Θέλει τη νήσο Χαργκ

Ασφαλής διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Mark Schiefelbein)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά πιθανή συμφωνία με τη νέα ηγεσία του Ιράν, μετά από στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.
  • Το Ιράν θα επιτρέψει ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο στρατός των ΗΠΑ μπορεί εύκολα να καταλάβει τη νήσο Χαργκ, στρατηγικής σημασίας για τις πετρελαϊκές εξαγωγές του Ιράν.
  • Η ενεργειακή κρίση μπορεί να επιδεινωθεί από επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ.
  • Η Γαλλία φιλοξενεί συνεδρίαση G7 για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε το βράδυ της Κυριακής 29/3 ότι εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας με τη νέα ηγεσία του Ιράν. Όπως υποστήριξε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ οδήγησαν, κατά την άποψή του, σε ουσιαστική αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ και χωρών της περιοχής του Κόλπου συνεχίζονται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στο ότι «βλέπει συμφωνία» με τους «νέους» Ιρανούς ηγέτες που θα μπορούσε να κλειστεί «σύντομα».

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι το Ιράν θα επιτρέψει τις προσεχείς ημέρες την ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην ψηφιακή έκδοση των Financial Times, ο Τραμπ τόνισε πως ο στρατός του θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν -- μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan. Το νησί αυτό είχε βομβαρδιστεί από αέρος στα μέσα Μαρτίου, χωρίς να χτυπηθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν στη νήσο Χάργκ / Reuters 

Η ενεργειακή κρίση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω με την είσοδο στον πόλεμο των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, συμμάχων του Ιράν, που ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δυο επιθέσεις το Σάββατο εναντίον το Ισραήλ.

Η συνεχιζόμενη ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς των κρατών της περιοχής, και δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως αποκλιμακώνεται.

Παρόλα αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Τύπο ότι οι αλλεπάλληλες εξοντώσεις Ιρανών ηγετών, αρχίζοντας με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, είχε αποτέλεσμα de facto «αλλαγή καθεστώτος».

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους, μιλώντας για συνομιλητές «πολύ πιο λογικούς» από προκατόχους τους -- χωρίς να αναφερθεί σε κανέναν ονομαστικά.

Η Γαλλία φιλοξενεί αργότερα σήμερα συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας της G7, για να συζητηθούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία.

