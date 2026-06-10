Εκρηκτική και γεμάτη ένταση αναμένεται να είναι η πέμπτη δοκιμασία της «μητέρας των μαχών» στο MasterChef 10, καθώς, όπως βλέπουμε στο sneak preview που προβλήθηκε στο Breakfast@Star, επιστρέφει ο περίφημος τοίχος που χωρίζει τους διαγωνιζόμενους, δυσχεραίνοντας σημαντικά την επικοινωνία και τη συνεργασία τους.

Τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν κατακόρυφα και το πλατό του MasterChef σείεται από τις φωνές των παικτών, οι οποίοι προσπαθούν να συνεννοηθούν μέσα στο χάος της δοκιμασίας. Ο Μιχάλης δυσκολεύεται να ακούσει τις οδηγίες της Wasan, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναλαμβάνει ρόλο... αγγελιαφόρου για να μεταφέρει μηνύματα από τη μία πλευρά του τοίχου στην άλλη.

«Mike, πού να ακούσω την τρέλα μου;», διαμαρτύρεται ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας.

Λίγο αργότερα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρωταει με χιούμορ τον Φίλιπ που βρίσκεται πίσω από τον τοίχο: «Θέλεις να του πω κάτι του Γιώργου;»

Με τον παίκτη να απαντά: «Όχι, πες του ότι τον αγαπάω».

Την ίδια στιγμή, ο Τάσος εκφράζει ανοιχτά μια σκέψη με την οποία είναι πολύ πιθανό να ταυτίζονται πολλοί επίδοξοι μάγειρες: «Μπορώ να δηλώσω κάτι; Τέλεια. Κάμερα σε μένα. Τη σιχαίνομαι αυτή τη δοκιμασία, ρε, αλήθεια».

Σε ένα κομβικό σημείο του διαγωνισμού, που θα κρίνει αν οι «κόκκινοι» θα πάρουν κεφάλι στο σκορ, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας απέναντι στους μπλε, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος λέει μέσα από το δωμάτιο γευσιγνωσίας: «Αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι πως πρέπει την προσπάθεια να την αντιμετωπίσουμε ως μη γενόμενη, έτσι;».

Θα καταφέρει η μπλε μπριγάδα να μειώσει σε 3-2 και να προλάβει την κόκκινη μπριγάδα πριν ξεφύγει;

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