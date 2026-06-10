MasterChef: «Πρέπει να αντιμετώπισουμε την προσπάθεια ως μη γενόμενη»

Ο περίφημος τοίχος επιστρέφει - Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 78

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πέμπτη δοκιμασία του MasterChef 10 θα είναι γεμάτη ένταση με την επιστροφή του τοίχου που χωρίζει τους διαγωνιζόμενους.
  • Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των παικτών δυσχεραίνεται, προκαλώντας φωνές και χάος στο πλατό.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναλαμβάνει ρόλο αγγελιαφόρου για να μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών.
  • Ο Τάσος εκφράζει την απογοήτευσή του για τη δοκιμασία, λέγοντας ότι τη σιχαίνεται.
  • Η δοκιμασία είναι κομβική για την κατάταξη των ομάδων, με τους κόκκινους να προηγούνται και τους μπλε να προσπαθούν να μειώσουν τη διαφορά.

Εκρηκτική και γεμάτη ένταση αναμένεται να είναι η πέμπτη δοκιμασία της «μητέρας των μαχών» στο MasterChef 10, καθώς, όπως βλέπουμε στο sneak preview που προβλήθηκε στο Breakfast@Star, επιστρέφει ο περίφημος τοίχος που χωρίζει τους διαγωνιζόμενους, δυσχεραίνοντας σημαντικά την επικοινωνία και τη συνεργασία τους.

MasterChef: «Σφαγή θα γίνει σήμερα» - Η ώρα του τοίχου!

Τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν κατακόρυφα και το πλατό του MasterChef σείεται από τις φωνές των παικτών, οι οποίοι προσπαθούν να συνεννοηθούν μέσα στο χάος της δοκιμασίας. Ο Μιχάλης δυσκολεύεται να ακούσει τις οδηγίες της Wasan, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναλαμβάνει ρόλο... αγγελιαφόρου για να μεταφέρει μηνύματα από τη μία πλευρά του τοίχου στην άλλη.

«Mike, πού να ακούσω την τρέλα μου;», διαμαρτύρεται ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας. 

MasterChef: «Πρέπει να αντιμετώπισουμε την προσπάθεια ως μη γενόμενη»

Λίγο αργότερα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρωταει με χιούμορ τον Φίλιπ που βρίσκεται πίσω από τον τοίχο: «Θέλεις να του πω κάτι του Γιώργου;»

Με τον παίκτη να απαντά: «Όχι, πες του ότι τον αγαπάω».

Την ίδια στιγμή, ο Τάσος εκφράζει ανοιχτά μια σκέψη με την οποία είναι πολύ πιθανό να ταυτίζονται πολλοί επίδοξοι μάγειρες: «Μπορώ να δηλώσω κάτι; Τέλεια. Κάμερα σε μένα. Τη σιχαίνομαι αυτή τη δοκιμασία, ρε, αλήθεια».

MasterChef: Ποια μπριγάδα πήρε τον πόντο στη δοκιμασία στη λίμνη;

Σε ένα κομβικό σημείο του διαγωνισμού, που θα κρίνει αν οι «κόκκινοι» θα πάρουν κεφάλι στο σκορ, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας απέναντι στους μπλε, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος λέει μέσα από το δωμάτιο γευσιγνωσίας: «Αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι πως πρέπει την προσπάθεια να την αντιμετωπίσουμε ως μη γενόμενη, έτσι;».

Θα καταφέρει η μπλε μπριγάδα να μειώσει σε 3-2 και να προλάβει την κόκκινη μπριγάδα πριν ξεφύγει;

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