Στο τρέιλερ του MasterChef για το επεισόδιο της Τετάρτης 10/6, βλέπουμε πως η «μητέρα των μαχών» συνεχίζεται με μια από τις πιο χαρακτηριστικές και απαιτητικές ομαδικές δοκιμασίες του διαγωνισμού, τη viral και πολυαγαπημένη «δοκιμασία του τοίχου».

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Οι παίκτες των δύο μπριγάδων καλούνται να συνεργαστούν κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, καθώς χωρίζονται από έναν τοίχο και πρέπει να επικοινωνούν μόνο λεκτικά και συγκεκριμένα, με φωνές γιατί δεν είναι εύκολο να ακούσεις.

Από νωρίς φαίνεται ότι η κατάσταση είναι έντονη, με χαρακτηριστικές ατάκες όπως «σφαγή θα γίνει σήμερα» και «θα έχει ζόρι, θα έχει πολλή φωνή σήμερα», που προϊδεάζουν για χαοτικές στιγμές στην κουζίνα.

Η διαδικασία βασίζεται απόλυτα στην ακρίβεια της επικοινωνίας, με εντολές και απορίες να διαδέχονται η μία την άλλη: «Πόσα κρεμμύδια;», «Τρία ολόκληρα», «Τρία μισά», «Όλα εντάξει;», «Του τρελού». Η συνεννόηση δοκιμάζεται συνεχώς, ενώ οι παίκτες προσπαθούν να κρατήσουν ρυθμό και να βγάλουν σωστά και γευστικά πιάτα.

Την ίδια στιγμή, δεν λείπει και η έντονη συναισθηματική φόρτιση. «Ήθελα να κατεβάσω τον τοίχο σήμερα, η αλήθεια» λέει o Tάσος.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του MasterChef, την Τετάρτη 10/6 στις 21.00, στο Star!