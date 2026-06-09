MasterChef: «Σφαγή θα γίνει σήμερα» - Η ώρα του τοίχου!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής, την Τετάρτη 10/6

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MasterChef Τρέιλερ 10/6/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του MasterChef της 10/6, οι παίκτες συμμετέχουν στη δύσκολη «δοκιμασία του τοίχου».
  • Οι δύο ομάδες πρέπει να συνεργαστούν επικοινωνώντας μόνο φωνητικά, καθώς είναι χωρισμένοι από έναν τοίχο.
  • Η ένταση είναι υψηλή, με χαρακτηριστικά σχόλια όπως «σφαγή θα γίνει σήμερα».
  • Η διαδικασία απαιτεί ακριβή επικοινωνία για την εκτέλεση σωστών και γευστικών πιάτων.
  • Το επεισόδιο προβάλλεται στις 21.00 στο Star.

Στο τρέιλερ του MasterChef για το επεισόδιο της Τετάρτης 10/6, βλέπουμε πως η «μητέρα των μαχών» συνεχίζεται με μια από τις πιο χαρακτηριστικές και απαιτητικές ομαδικές δοκιμασίες του διαγωνισμού, τη viral και πολυαγαπημένη «δοκιμασία του τοίχου».

Δες το MasterChef

Οι παίκτες των δύο μπριγάδων καλούνται να συνεργαστούν κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, καθώς χωρίζονται από έναν τοίχο και πρέπει να επικοινωνούν μόνο λεκτικά και συγκεκριμένα, με φωνές γιατί δεν είναι εύκολο να ακούσεις.

 Από νωρίς φαίνεται ότι η κατάσταση είναι έντονη, με χαρακτηριστικές ατάκες όπως «σφαγή θα γίνει σήμερα» και «θα έχει ζόρι, θα έχει πολλή φωνή σήμερα», που προϊδεάζουν για χαοτικές στιγμές στην κουζίνα.

masterchef trailer

Η διαδικασία βασίζεται απόλυτα στην ακρίβεια της επικοινωνίας, με εντολές και απορίες να διαδέχονται η μία την άλλη: «Πόσα κρεμμύδια;», «Τρία ολόκληρα», «Τρία μισά», «Όλα εντάξει;», «Του τρελού». Η συνεννόηση δοκιμάζεται συνεχώς, ενώ οι παίκτες προσπαθούν να κρατήσουν ρυθμό και να βγάλουν σωστά και γευστικά πιάτα.

Την ίδια στιγμή, δεν λείπει και η έντονη συναισθηματική φόρτιση. «Ήθελα να κατεβάσω τον τοίχο σήμερα, η αλήθεια» λέει o Tάσος.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του MasterChef, την Τετάρτη 10/6 στις 21.00, στο Star!

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