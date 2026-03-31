WSJ:Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο & με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Καταιγισμός δηλώσεων Τραμπ: Από τη νίκη και τη συμφωνία ξανά στις απειλές για ισοπέδωση / SKAI

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επανεξετάζει τη στρατηγική των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, επιλέγοντας μια πιο ευέλικτη προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στον γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά προς το παρόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του ότι είναι διατεθειμένος να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ακόμη και στην περίπτωση που η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος δεν ανοίξει άμεσα.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Οι εκτιμήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης δείχνουν ότι μια πλήρης στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο από το επιθυμητό χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει ο Τραμπ για τη σύγκρουση.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον φαίνεται να μετατοπίζει το βάρος από τη στρατιωτική δράση στη διπλωματία. Στόχος είναι να ασκηθεί πίεση στην Τεχεράνη ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και η ροή του εμπορίου, χωρίς να απαιτηθεί άμεση και εκτεταμένη στρατιωτική εμπλοκή.

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, το Ιράν θα μπορούσε να διατηρήσει τον έλεγχο μιας από τις πιο σημαντικές ενεργειακές πηγές παγκοσμίως, γεγονός που θα επηρεάσει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία και τις τιμές της ενέργειας.

Σε περίπτωση που η διπλωματία δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ρίξουν το βάρος του ανοίγματος των Στενών σε συμμάχους τους στην Ευρώπη και στον Περσικό Κόλπο, διατηρώντας έτσι πιο περιορισμένη τη δική τους εμπλοκή.

Άλλοι 4 στρατιωτικοί του Ισραήλ νεκροί στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών στο ίδιο «συμβάν» στον νότιο Λίβανο, εξέλιξη που αύξησε σε 10 τον αριθμό των μελών του που έχουν σκοτωθεί αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες με το κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, τη 2η Μαρτίου.

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός κατονόμασε τρία από τα μέλη του -αξιωματικό με βαθμό λοχαγού και δυο υπαξιωματικούς- και πρόσθεσε πως τα στοιχεία του τέταρτου θα δημοσιοποιηθούν αφού ενημερωθεί η οικογένεια.

Στρατιωτικός τραυματίστηκε «σοβαρά» και έφεδρος «ελαφρά» στο ίδιο «συμβάν», πάντα κατά το ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού.