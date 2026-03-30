«Ο Τραμπ εξετάζει να στείλει δυνάμεις για να πάρουν το ουράνιο του Ιράν»

Οι απειλές του αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Mark Schiefelbein)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει στρατιωτική αποστολή στο Ιράν για κατάσχεση 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.
  • Η αποστολή θεωρείται επικίνδυνη και περίπλοκη, απαιτώντας πιθανή παραμονή των αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα.
  • Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για βίαιη κατάσχεση του ουρανίου αν δεν συμφωνήσει να το παραδώσει.
  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν ξεκινήσει απ' ευθείας διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
  • Ο Τραμπ απειλεί με επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές αν το Ιράν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στο Ιράν μια στρατιωτική αποστολή για να κατάσχει περίπου 400 κιλά ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Τραμπ: «Βλέπει» συμφωνία με τους νέους Ιρανούς ηγέτες - Θέλει τη νήσο Χαργκ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας χθες, Κυριακή, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως ο Τραμπ αξιολογεί αυτή τη στιγμή πόσο επικίνδυνο θα ήταν κάτι τέτοιο για τα χερσαία στρατεύματα που απαιτούνται για την αποστολή. 

Μέση Ανατολή: Πλήγματα του Ισραήλ σε όλη την Τεχεράνη

Ο Τραμπ είναι εν γένει ανοικτός στην ιδέα, αναφέρει η εφημερίδα, καθώς μια τέτοια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να βοηθήσει να επιτευχθεί ο κεντρικός διακηρυγμένος στόχος του να εμποδίσει το Ιράν να κατασκευάσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Εντούτοις, θα ήταν μια περίπλοκη και επικίνδυνη αποστολή, την οποία οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα έπρεπε πιθανόν να φέρουν σε πέρας παραμένοντας στη χώρα για διάστημα αρκετών ημερών ή και περισσότερο.

Πριν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήσουν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν πέρυσι τον Ιούνιο, βομβαρδίζοντας τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις, η χώρα είχε στην κατοχή της περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Για την κατασκευή πυρηνικών όπλων χρειάζεται εμπλουτισμός άνω του 90%.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ εξετάζει να στείλει δυνάμεις για να πάρουν το ουράνιο του Ιράν, σύμφωνα με τη WSJ / Φωτογραφία αρχείου AP (Jose Luis Magana)

Πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν

Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι πιθανό να βρίσκεται κυρίως σε υπόγειες σήραγγες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης στις πόλεις Ισφαχάν και τη Νατάνζ, που αμφότερες είχαν βομβαρδισθεί τον περασμένο Ιούνιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο Τραμπ ενθάρρυνε τους συμβούλους του να πιέσουν το Ιράν να συμφωνήσει να παραδώσει το υλικό ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στην Wall Street Journal πηγή που δεν κατονομάζεται.

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές σε συνομιλίες του με συμμάχους ότι οι Ιρανοί δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν το ουράνιο. Μίλησε επίσης για κατάσχεσή του δια της βίας, αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σ' αυτό.

Το βράδυ της Κυριακής ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν πρέπει να συμμορφωθεί προς τα αιτήματα των ΗΠΑ, διαφορετικά «δεν θα έχουν χώρα», σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα ενημέρωσης από τη συνομιλία του με δημοσιογράφους.

Εδώ και ημέρες υπάρχουν πληροφορίες για μια ενδεχόμενη χερσαία επίθεση στο Ιράν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Αν και το Πακιστάν αποπειράται να μεσολαβήσει, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δεν έχουν ακόμα αρχίσει απ' ευθείας διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ        

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ είναι σε συνομιλίες με ένα «πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αλλά επανέλαβε την προειδοποίησή του προς την Τεχεράνη να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ διαφορετικά θα κινδυνεύσει να βρεθεί αντιμέτωπη με αμερικανικές επιθέσεις στις πετρελαιοπηγές της και τα ενεργειακά της εργοστάσια.

«Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος αλλά, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, το οποίο πιθανόν να συμβεί, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν είναι άμεσα σε λειτουργία, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη "παραμονή" μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας όλα τα Ηλεκτροπαραγωγικά τους Εργοστάσια, τις Πετρελαιοπηγές και τη νήσο Χαργκ», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης να επιτεθεί σε εργοστάσια αφαλάτωσης που τροφοδοτούν το Ιράν με πόσιμο νερό. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις σε ιρανικά εργοστάσια ενέργειας για 10 ημέρες, το οποίο σημαίνει έως τις 6 Απριλίου (ώρα ΗΠΑ). 

Ενώ ο Τραπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες, στέλνει παράλληλα περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου να κατηγορήσει την Ουάσινγκτον ότι στέλνει μηνύματα για πιθανές διαπραγματεύσεις σχεδιάζοντας παράλληλα χερσαία εισβολή.
Ιρανοί ηγέτες έχουν αρνηθεί ότι είναι σε άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
 

 

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΗΠΑ
ΙΡΑΝ
ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΟ
