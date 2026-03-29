Μέση Ανατολή: Πλήγματα του Ισραήλ σε όλη την Τεχεράνη

Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, λέει το Ιράν

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Ένα μήνα συμπλήρωσε σήμερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή χωρίς να φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιθέσεις σε στόχους που σχετίζονται με την ιρανική ηγεσία στην Τεχεράνη, 30 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σημειώνονται σε περιοχές της Τεχεράνης και στην επαρχία Αλμπόρζ λόγω των επιθέσεων σε υποδομές.
  • Ιρανικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, προειδοποιώντας για παρατεταμένες επιθετικές επιχειρήσεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι διεξάγει πλήγματα εναντίον διαφόρων στόχων που συνδέονται με την ιρανική ηγεσία σε όλη την Τεχεράνη, την 30ή ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που άρχισε με μια ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν απειλεί το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

«Ο ισραηλινός στρατός πλήττει αυτή την ώρα στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», αναφέρει σε σύντομη ανακοίνωση. 

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης

Διακόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα σε περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας και στην επαρχία Αλμπόρζ έπειτα από επιθέσεις σε υποδομές, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας.

Έφθασαν στη Μέση Ανατολή 3.500 Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες

Θραύσματα έπληξαν ένα μέρος του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην επαρχία Αλμπόρζ, προκαλώντας διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Τεχεράνης και στην πόλη Καράτζ. Οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος, πρόσθεσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ιράν: Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη θα καθορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος και άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να διατηρήσει επιθετικές επιχειρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτοντας τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

 


 

