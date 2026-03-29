Μέση Ανατολή: Πλήγματα του Ισραήλ σε όλη την Τεχεράνη

Ένα μήνα συμπλήρωσε σήμερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή χωρίς να φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι διεξάγει πλήγματα εναντίον διαφόρων στόχων που συνδέονται με την ιρανική ηγεσία σε όλη την Τεχεράνη, την 30ή ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που άρχισε με μια ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο ισραηλινός στρατός πλήττει αυτή την ώρα στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», αναφέρει σε σύντομη ανακοίνωση.

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης

Διακόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα σε περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας και στην επαρχία Αλμπόρζ έπειτα από επιθέσεις σε υποδομές, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας.

Θραύσματα έπληξαν ένα μέρος του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην επαρχία Αλμπόρζ, προκαλώντας διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Τεχεράνης και στην πόλη Καράτζ. Οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος, πρόσθεσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ιράν: Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη θα καθορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος και άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να διατηρήσει επιθετικές επιχειρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίπτοντας τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.



